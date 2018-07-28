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Режиссёр Мурад Ибрагимбеков назвал Железноводск готовой съёмочной площадкой
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Режиссёр Мурад Ибрагимбеков назвал Железноводск готовой съёмочной площадкой 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Режиссёр Мурад Ибрагимбеков сказал, что хочет снять кино в Железноводске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Мурад Ибрагимбеков приехал на кинофестиваль «Хрустальный источник» вместе с начинающей актрисой Нино Нинидзе. Вместе они представили драму «И не было лучше брата», в которой снимался заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис. Кроме того, режиссёр провёл встречу с поклонниками и рассказал горожанам об особенностях, плюсах и минусах выбранной им профессии.
Ибрагимбеков посетил Железноводск впервые, и город оставил у него благоприятное впечатление. «Вчера много ходил по городу, и понял, что Железноводск просто готовая съемочная площадка. Мысль о том, чтобы снять здесь фильм уже зародилась в моей голове», — поделился режиссёр.
Чтобы фестиваль запомнился гостям надолго, организаторы подарили Сергею Пускепалису, Мураду Ибрагимбекову и Нино Нинидзе мёд местного производства и предложили загадать желание, дотронувшись до жала волшебной пчёлки Жужи, встретившей артистов.
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