Режиссёр Мурад Ибрагимбеков назвал Железноводск готовой съёмочной площадкой

Режиссёр Мурад Ибрагимбеков сказал, что хочет снять кино в Железноводске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Мурад Ибрагимбеков приехал на кинофестиваль «Хрустальный источник» вместе с начинающей актрисой Нино Нинидзе . Вместе они представили драму «И не было лучше брата», в которой снимался заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис . Кроме того, режиссёр провёл встречу с поклонниками и рассказал горожанам об особенностях, плюсах и минусах выбранной им профессии.

Ибрагимбеков посетил Железноводск впервые, и город оставил у него благоприятное впечатление. «Вчера много ходил по городу, и понял, что Железноводск просто готовая съемочная площадка. Мысль о том, чтобы снять здесь фильм уже зародилась в моей голове», — поделился режиссёр.

Чтобы фестиваль запомнился гостям надолго, организаторы подарили Сергею Пускепалису, Мураду Ибрагимбекову и Нино Нинидзе мёд местного производства и предложили загадать желание, дотронувшись до жала волшебной пчёлки Жужи, встретившей артистов.