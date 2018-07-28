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Фильм, снятый тюменцами, «забрал» на фестивале 5 номинаций
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Фильм, снятый тюменцами, «забрал» на фестивале 5 номинаций 

N24.ru 48 минут назад
Фото: N24.ru
Документальную картину «Молодость» сняли представители молодёжных организаций. «Над созданием короткометражки работали Кирилл Киреев, Иван Кармацкий, Алена Нечетова, Юлия Кисилева и Нина Копылова, которые являются представителями мультицентра „Моя территория“, молодежного театрального центра „Космос“ и студенческого медиацентра InMedia.
На разработку идеи, концепции, сценария, съемку и монтаж у участников проекта было всего 72 часа, а съемочной площадкой стали улицы столицы Западной Сибири», — сообщает портал «МЕГАТЮМЕНЬ». Короткометражка рассказывает о молодости и жизни в большом городе. В конкурсном проекте «Снять за 72» фильм получил награды сразу в 5 номинациях: жюри отметило работу сценаристов, монтажеров, режиссера, операторов, кроме того, фильм получил статус «лучшего документального короткометражного фильма» и специальный приз от партнеров конкурса.
За победу команда получила 120 тысяч рублей, а также возможность пройти стажировку в русской фильм группе и принять участие в съемках полнометражных федеральных проектов. По словам авторов картины, деньги пойдут на возмещение расходов съемочного процесса..
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