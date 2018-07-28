Кино по субботам #185

Если в течение всей трудовой недели ты откладывал просмотр хорошего кино на потом, то теперь этого делать не надо. Настали выходные, и мы, как обычно, снарядим тебя обоймой классных фильмов. С ними тебе будем чем заняться до понедельника.

1. «Бойцовая рыбка» (Rumble Fish), 1983

Фрэнсиса Форда Коппола называют автором одного фильма. Не без справедливости, надо признать. Действительно, его трилогия «Крестных отцов» по популярности оставила далеко позади другие работы режиссера. Вспоминается еще его полуавангардный хит о вьетнамской войне «Апокалипсис сегодня», но даже он, несмотря на всю свою известность, не смог дотянуться до лавров гангстерской саги. Можно также еще упомянуть нашумевшую экранизацию «Дракулы» Брэма Стокера , которая также полюбилась многим кинозрителям. Но и она не смогла не то чтобы затмить успех «Крестного отца», а даже наполовину приблизиться к нему. В общем, на этом список известных картин Копполы исчерпан. Но это не значит, что среди оставшихся нет ничего путного. Хотя в большей степени действительно нет. Но это нельзя сказать про «Бойцовую рыбку» — экранизацию новеллы С. Э. Хинтон. Затрагивая социальные проблемы американских периферий, Коппола использует в этом фильме меланхоличный визуальный ряд, давая возможность взглянуть на вещи глазами героев. Черно-белая картинка используется намеренно, и сквозь этот двухцветный фильтр, заточенный в рамки камерного ракурса, мы ощущаем узость обстоятельств, в которых находятся участники событий.

2. «Медвежатник» (The Score), 2001

Жанр аферы с ограблениями очень популярен на протяжении последних нескольких лет. И на фоне всех этих «Оушенов», «Ограблений по-французски» или «Ограблений по-итальянски» как-то несправедливо остался в тени один из самых бодрых фильмов на данную тему. «Медвежатник» — очень цельный и захватывающий криминальный триллер про ограбление, в котором имеется все то, что есть у его самых сильных конкурентов. Начать следует хотя бы с актерского состава. Три поколения великих грабителей играют три поколения великих актеров: Марлон Брандо, Роберт Де Ниро Эдвард Нортон . Вместе они мастеровито отшлифовывают отличную драматургию фильма, в которой есть все: и дружба, и предательство. Но что это значит перед ослепляющим блеском большого куша? Существует ли дружба в мире грабителей? Трилогия о друзьях Оушена говорит, что да. Мы же тебе в качестве ответа на этот вопрос советуем посмотреть «Медвежатник». Когда дело касается крупного и сложного ограбления, важны не столько личные качества, сколько профессионализм напарника. Но лучше все сразу.

3. «Хоффа» (Hoffa), 1992

Причина исчезновения одного из самых влиятельных профсоюзных лидеров середины ХХ века Джимми Хоффы так и осталась неразгаданной до сих пор. По основной версии, он был убит итальянской мафией из-за возникшего столкновения интересов. Говоря по правде, половину преступлений той эпохи можно списать на мафию, поэтому эта версия оригинальной не выглядит, но кажется вполне правдивой. Хоффа действительно сотрудничал с бандитами, которые в то время активно крышевали профсоюзы и еще много чего. Сам же Хоффа был человеком довольно предприимчивым. Он боролся за права рабочих, отсидел в тюрьме, построил отличную карьеру и, как и полагается в таких случаях, нажил себе множество врагов. Интересная биография этого человека была экранизирована в 92-ом году Дэнни ДеВито , который, как оказалось, не только комик, нещадно эксплуатирующий свой маленький рост, но еще и большой режиссер. Он же выступил в фильме и в роли соратника главного героя, а самого Хоффу сыграл Джек Николсон . И если данной информации тебе недостаточно, чтобы посмотреть эту картину, то любые другие аргументы бессмысленны.

4. «21 грамм» (21 Grams), 2003

Прославившись на весь мир фильмом «Сука-любовь», Алехандро Иньярриту нашел полюбившийся зрителям метод повествования и продолжил в том же духе. «21 грамм» сделан в такой же манере: три сюжетные линии, которые на первый взгляд не имеют никакой связи между собой. Но это же Иньярриту, а значит, не все так просто. В основе каждой лежат драматичные истории героев. Как и в «Суке-любовь», какие бы поступки ни совершали персонажи, обвинять их в чем бы то ни было не хочется. Они не виноваты — виноваты обстоятельства, в которых оказался каждый из них. Сочувствие сменяется переживанием, а переживание — тревогой. Вот такую гамму чувств испытывает зритель, когда смотрит фильмы Иньярриту, в том числе и «21 грамм». Это и триллер, и мелодрама одновременно. Но главное, что каждая история в отдельности и весь фильм в целом пронизаны суровым взглядом на нашу действительность, где главную роль неотвратимо играет фатум.

5. «Зомби по имени Шон» (Shaun of the Dead), 2004