Marvel Studios: от маленькой компании до лидирующей студии

На данный момент Marvel Studios находится на недостижимой для других вершине. Фильмы студии выходят каждый год, собирая миллионы, а иногда и миллиарды долларов в прокате, их обсуждают все вокруг, а главную особенность франшизы — единую связь между фильмами и образование одной большой киновселенной — никто из других крупных Голливудских компаний не может удачно перенять. Но какой путь пришлось пройти компании с самой кассовой киновселенной, чтобы стать таковой? Что повлияло на успех популярнейших кинокомиксов? Без чего не было бы всех этих историй про людей в супергеройских костюмах?

Создание компании Банкротство Возрождение студии Приход Disney

Создание компании

Ави Арад — учредитель и бывший президент Marvel Studios

На протяжении почти всей своей истории существования — Marvel Comics и DC Comics конкурировали друг с другом. У каждого издательства были взлёты и падения. Но в 80-х DC Comics выпускает легендарные комиксы: «Кризис на Бесконечных Землях», «Хранители» и «Возвращение Тёмного Рыцаря», не оставив Marvel никаких шансов. После этого, издательствоMarvel продают сначала компании New World Entertainment, потом MacAndrews and Forbes, а в 1992 году из него уходят лучшие сотрудники. Но тут появляется человек, который изменил судьбу издательства. Ави Арад — бизнесмен и владелец компании по производству игрушек, создаёт в 1993 году компанию Marvel Studios. Она начинает выпускать мультсериалы «Люди Икс» и «Человек-Паук», которые становятся хитами, а издательство начинает создавать новые комиксы.

Банкротство

Визуальное руководство по правам на героев Marvel в кино. Автор: The Geek Twins

Но этот взлёт оказывается недолгим, и вскоре Marvel Studios становится банкротом. Но чтобы как-то выживать, компания продаёт права на своих самых известных персонажей: Человека-Паука отдали компании Sony, Людей Икс и Фантастическую четвёрку 20th Century Fox, Universal забрала Халка и Нэмора. В 1998 компания выпускает фильм «Блэйд», и всё, больше никаких картин, Marvel сосредотачивается на том, чтобы вылезти из своего затруднительного положения. И только в 2000 выходит легендарный фильм «Люди Икс» от компании 20th Century Fox, который привлекает массового зрители и доказывает, что супергерои — это не только люди в смешном и ярком трико. К этому фильму Marvel Studios ни как не была причастна, пожалуй, кроме логотипа в титрах, но, благодаря успеху данной картины, в 2005 году студия решила возобновить создание лент о супергероях.

Возрождение студии

Роберт Дауни-младший в роли Железного человека

2005 — переломный год в истории студии. Начинается производство Железного человека. Marvel берёт на главную роль бывшего заключенного, человека, который раньше испытывал проблемы с наркотиками — Роберта Дауни-младшего, причём сам режиссёр настаивал на том, чтобы взяли именно его. Marvel поставили буквально всё на два своих первых фильма: «Железный Человек» и «Халк». Судьба будущей киновселенной зависела от успеха картин. Студия взяла кредит в банке на 525 млн доллларов и рассчитывала на то, что один из двух фильмов станет успешным. Всё именно так и случилось: «Железный Человек» «выстрелил», собрав кассу. Фильм вошёл в десятку лучших картин 2008 года, а Роберт Дауни-младший стал лицом строящейся киновселенной. Механизм Marvel закрутился, и студия решила начать создание своей супергеройской эпопеи.

Приход Disney

Диснеевские персонажи в виде Мстителей

Успех компании не остался незаметным, и в 2009 году The Walt Disney Company, почувствовав огромный потенциал лент о супергероях, покупает Marvel Entertainment за 4,6 млрд долларов, после чего в 2012 становится дистрибьютором фильмов Marvel Studios. Являясь собственностью крупнейшего конгломерата индустрии развлечений, Marvel Studios построила самую прибыльную франшизу в истории кинематографа, ведь общие сборы супергеройских картин студии около 17 млрд долларов, сделала многих актёров мировыми звёздами, возродила интерес к супергероике у массового зрителя, создала настоящий бренд, который ежегодно приносит миллиарды долларов, и заставила все крупные компании мира по-быстрому создавать свои киновселенные, в попытках угнаться за студией. Чего только стоит Warner Bros. со своей расширенной киновселенной DC, или Dark Universe с классическими монстрами от Universal. Marvel Studios прошла множество этапов: от зарождения и банкротства, продажи прав на своих главных персонажей, до уровня самой успешной в истории кинематографа франшизи. Риск, неторопливость и скрупулёзность позволили компании установить лидерство в производстве связанных друг с другом фильмов. Все действия корпорации так или иначе положительно повлияли на её успех. И теперь, когда она на высоте, мы надеемся, что студия будет и дальше искать новые пути для улучшения своей киновселенной.

В истории Marvel разбирался Олег Забродский