95 лет назад родился актёр и режиссёр Владимир Басов

Харизматичный, темноволосый, лопоухий и обаятельный — он всегда привлекал к себе внимание. В 80-е годы в СССР популярность Басова была огромной, а знакомые сравнивали его с Остапом Бендером . Предприимчивостью он порой сознательно подражал любимому литературному персонажу: например, во время заседания кинематографистов в Кремле мог пройти в буфет и накупить дефицитных продуктов, чтобы во время перерыва не толпиться со всеми в очереди. Он всегда обеспечивал свою семью самым лучшим и очень любил своих детей.

Басов родился в посёлке Уразово Белгородской области. Мать — дочь православного священника, работала секретарем районной газеты. Отец — Павел Басултайнен, финн по национальности, окончил Тартурский университет, служил комиссаром, воевал в коннице Чапаева, погиб в 1931 году на пограничной заставе в Средней Азии, когда сыну было 8 лет. Партийная кличка отца была Басов, отсюда и возникла фамилия семьи. Фото: kak2z.ru Еще мальчишкой Владимир знал, что будет режиссёром. Когда в 5 лет он в первый раз увидел киномеханика, показывающего кино, то был очарован и определился с профессией на всю жизнь. Но тогда он решил что человек, который «крутит фильм», является и его создателем, разобрался во всем, став чуть постарше. После смерти отца мать работала воспитателем в детских коммунах, и с сыном ей пришлось разъезжать по всей стране, остановились под Москвой в городе Железнодорожный, в школу Басов пошел уже в столице.

Продолжая мечтать о профессии режиссёра, юноша приписал себе лишний год в документах и в 1941 году ушёл на фронт. Он мужественно сражался, был ранен, служил в артиллерийских войсках. Кроме того, на фронте организовал ансамбль художественной самодеятельности, который дал больше 150 концертов для бойцов. Получил звание старшего лейтенанта, стал командиром батареи 424 минометного полка 36 минометной бригады 28 артиллерийской дивизии. Возглавлял штурмовую бригаду, был сильно контужен. Ранение долго давало о себе знать, и после войны часто болели глаза. За бой на подступах к Берлину Басов был награждён орденом Красной звезды. Владимир Басов — в центре. Фото: magspace.ru Мирная жизнь казалась ему нескончаемым раем. В 1947 году он легко поступил на режиссерский факультет во ВГИК в мастерскую Юткевича и Ромма. Жил тогда играючи. Однажды надев тёмные очки, пришел в вуз и выдал себя за преподавателя. Вместе с товарищем устроил прослушивание абитуриентов и даже кого-то «принял» на первый тур. За шалость обоих юмористов чуть не отчислили из вуза. Но парни оказались с военными наградами, простили. В 1952 году — Басов — актёр и режиссёр киностудии «Мосфильм».

В первый раз Владимир женился, когда был студентом, избранницей стала начинающая актриса Роза Макагонова . Они жили дружно. Режиссёр снял её в своей картине «Школа мужества», в которой сыграли свои первые роли в кино Леонид Харитонов Ролан Быков , но потом с женой Владимир расстался… Друзья рассказывали, что разрыв произошел от того, что Роза не могла иметь детей. Басов, который видел в детях смысл супружества, решил тогда, что, уходя, поступает разумно. Владимир Басов с матерью. Фото: magspace.ru Владимир Павлович прославился своими картинами «Щит и меч», «Дни Турбиных». На съемках фильма «Случай на шахте восемь», он влюбляется с первого взгляда в красавицу Наталью Фатееву . Свадьба, счастливая жизнь, рождается сын Владимир, но Фатеева увлекается космонавтом Егоровым, и брак распадается. Из-за скандалов, сцен ревности Фатеева совершенно прерывает отношения с бывшим мужем и долгое время не позволяет ему даже видеться с сыном. Это было для Басова ударом. Но в очередной раз спасает работа.

В 63 году выходит картина «Тишина», она получает Главный приз I Всесоюзного кинофестиваля. Почти сразу же Басов попадает на съемки фильма Данелии «Я шагаю по Москве» — запил актёр, который должен был исполнять эпизодическую роль, Данелия чуть не со слезами уговорил Басова, и тот воодушевлённо сыграл роль полотёра в эпизоде получив известность как актёр. Фото: www.liveinternet.ru Когда Владимир Павлович встретился со своей третьей женой Валентиной Титовой (актриса приехала на съёмки в фильм «Метель») он сразу же повел ее на новый фильм Данелии со своим участием. Хотел очаровать. Спросил: «Ну как?». «Мне ваша роль не нравится», — был ответ. Удивился, все вокруг обожали его, а она… Но он был снова трагически влюблён. Чуть позже предложил ей руку и сердце и получил отказ. Валентина, оказывается, была влюблена в другого, в уже женатого актёра. Басов выждал время, окружил заботой и вниманием, а когда понял, что обстоятельства складываются в его пользу, вновь предложил пожениться, и на этот раз Валентина согласилась.

В третьем браке родились дети Елизавета и Александр. И, казалось бы, все волнения позади. Благополучие. Дети вспоминали, что отец баловал их, не отказывал ни в чём. Море, путешествия, дорогие игрушки. Он и сам менял автомашины и любил хорошо одеваться. А в ресторане «Метрополь» у него был «свой» официант, у которого режиссёр покупал блоки дорогих американских сигарет. В 1976 году Басов снял одну из самых известных своих работ — трёхсерийный художественный фильм «Дни Турбиных», в основу лёг сценарий, написанный Басовым по произведению Булгакова. Фото: domkino.tv Режиссёр исполнил роль штабс-капитана Мышлаевского, в картине одну из главных ролей сыграла и любимая супруга. Басова узнавали на улицах, (особенно полюбилась зрителям роль Дуримара в музыкальной сказке «Приключения Буратино»), но самый близкий человек — Валентина, его по-прежнему не любила…. Друзья говорили: «Главная проблема в том, что ты выбираешь не тех женщин». Басов снова запил, метался, попытки вызвать ревность (женщины звонили ему постоянно) привели к обратному. Валентина ушла к другому. Коллеги режиссёра рассказывали, что дети всегда тянулись к Владимиру Павловичу — чужие и родные тем более. При разъезде супругов суд постановил оставить детей с режиссёром. Позже сын говорил, что он и не представлял, как могло быть по-другому, отец для детей был всем…

Басов какое-то время надеялся вернуть супругу, звонил сам, просил поговорить с ней своих друзей. Все было бессмысленно. Валентина не вернулась и вышла замуж за кинооператора Георгия Рорберга. Связывать с кем-то жизнь режиссёр больше уже не решился. Говорил, что привести в дом другую женщину означало сломать психику детей. От волнений больше не спасала работа. Грянул инсульт, и режиссёра парализовало, он мог передвигаться только с тростью, но мужественно боролся за жизнь ещё три года. Второго инсульта в 1983 году уже не пережил. Фото: biographe.ru Сын Владимир стал режиссёром. Дочь Елизавета — танцовщицей, и сейчас живет в Париже, здесь бывал когда-то её отец, этот город он любил.

Владимир Басов был востребован как актёр, но профессии режиссёра оставался верен, он снял 20 картин. Коллеги отмечали, что у него была актёрская режиссура, с громким голосом, яркими красками, он верил в интуицию, которая в работе никогда не подводила.