Татьяна Самойлова, Иван Охлобыстин, Анатолий Папанов, Сергей Челобанов и вся правда о них

29 июля на Пятом канале сразу четыре фильма из цикла «Моя правда», полюбившегося телезрителям.

В 08:35 на Пятом начнется фильм «Моя правда. Татьяна Самойлова ».

Со своим будущим мужем Татьяна Самойлова познакомилась в Щукинском училище. Василий Лановой тогда уже сыграл в фильме «Аттестат зрелости» и был популярным холостяком среди незамужних студенток. Из сотни красавиц он выбрал русоволосую девушку с раскосыми глазами. Вскоре они поженились. В 1956 году актрису утвердили на главную роль в фильме «Летят журавли». Ее выбрали за неординарную внешность и за какую-то особую мечтательность.

Во время съемочного процесса 20-летняя девушка иногда даже теряла сознание от больших физических нагрузок, связанных с изнурительным графиком. Вскоре Татьяне поставили диагноз — воспаление легких. А сразу после съемок картины Самойловой делают неудачную операцию на легких. В этот трудный период жизни от актрисы уходит муж. Поговаривали, что причиной развода стала ошибка молодости Самойловой. Что она ждала двойню, но не сохранила беременность — считала себя не готовой к материнству. Самойлова тяжело переживала все происходящее, спасала только работа.

Роль школьницы Вероники в картине «Летят журавли» сделала актрису известной не только в Советском Союзе, но и за его пределами. В 1958 году фильм стал первым в отечественном кинематографе получившим престижную награду «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Самойловой же за роль вручили награду в Париже. Такой успех обещал актрисе блестящее будущее. Через несколько месяцев после международного триумфа Татьяне сделал предложение американский продюсер. Он пригласил Самойлову в Голливуд, сняться в зарубежной версии фильма «Анна Каренина» в паре с самим Жераром Филипом , но поездку актрисе запретили сверху. Татьяна осталась на Родине.

Вскоре режиссер Михаил Калатозов предложил Самойловой главную роль в своем фильме «Неотправленное письмо». Ее партнерами стали мэтры кино: Иннокентий Смоктуновский Василий Ливанов . Съемки проходили в тяжелых сибирских условиях. Там женщина познакомилась со своим вторым мужем — писателем Валерием Осиповым . Вместе с ним Татьяна поехала в Венгрию. И пока муж писал книги, она снималась в фильме «Альба Регия». Но полная самоотдача работе привела ее к нервному срыву. Усугубили ситуацию и последствия военного детства. Тогда маленькая Таня переболела многими заболеваниями. В последствии появились нервные расстройства. Со временем эмоциональные срывы происходили все чаще и все серьезнее. Те же проблемы со здоровьем пошатнули отношения актрисы с мужем. Через 10 лет совместной жизни брак распался.

Много лет Папанов проработал в театре Сатиры, играя второстепенные роли. В 50-е годы снимался в эпизодах в кино. Он отшлифовывал каждую роль, даже совсем небольшую, был очень требователен к себе. Внутренне Папанов переживал, что нет главных ролей. В какой-то момент даже стал употреблять алкоголь. Супруга Надежда тщетно боролась с пагубной привычкой мужа, но вдруг, неожиданно для нее и для всех, он сам бросил пить. В семье воцарился покой, а вскоре родилась дочь Лена. Появились и главные роли в спектаклях. Папанов стал одним из ведущих актеров Театра Сатиры. В это же время в театральную труппу принимают Андрея Миронова . Сначала взаимоотношения Папанова и Миронова не очень-то складывались, но в дальнейшем они подружились, и даже делили на двоих одну гримерную. Актеры играли вместе не только на сцене, но и во многих фильмах. В том числе в культовых комедиях: «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля». Все персонажи Папанова мгновенно становились популярными в народе. В 1973 году Анатолию Дмитриевичу дали звание народного артиста СССР.

В 1986 году Папанову позвонил Александр Прошкин и пригласил на роль в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего». После съемок режиссер предложил съемочной группе остаться в поселке, в котором снимали картину — отдохнуть несколько дней на природе, порыбачить. Анатолий Дмитриевич отказался и вылетел в Москву. Оттуда он должен был отправиться на гастроли в Ригу, но в назначенном месте актер не появился. Спустя какое-то время Анатолия Дмитриевича Папанова нашли в ванной комнате без признаков жизни. По стечению обстоятельств родных в тот роковой день дома не было.

В родном поселке маленького Ивана считали чуть ли не вундеркиндом. Он много читал, посещал консерватории. И это не удивительно, ведь отец мальчика был человеком высокообразованным, признанным в Москве хирургом. Ивану исполнилось пять лет, когда родители разошлись ­­ — Охлобыстин-старший был неисправимым ловеласом. Будущему актеру не хватало внимания отца. А чуть позже из дома уехала и мама, оставив мальчика на воспитание бабушки.

Женщина поехала получать образование и работать в Москву, а сына она смогла забрать только через семь лет. В новой столичной школе 12-летний Охлобыстин учился плохо. Вместо этого он развлекал одноклассников шутками. Фирменный охлобыстинский юмор учителя не оценили, они считали его хулиганом. Ивана выгнали из школы с позорной характеристикой. Мама нашла сыну общеобразовательное учреждение с театральным кружком. У Вани началась совсем другая жизнь. Он не стеснялся своей мечты стать актёром и требовал главные роли в пьесах. В семье Охлобыстиных все были медиками или военными, и только Иван нарушил традицию — стал актером. Для обучения он выбрал ВГИК, режиссерский факультет.

Когда парню было 17 лет, умер его отец. Иван тяжело переживал утрату. По стечению обстоятельств, в это же самое время мать Охлобыстина снова вышла замуж и родила сына Стаса. Иван ушел из семьи. Боль и обиду молодой человек топил в алкоголе на шумных студенческих вечеринках. Каждая из них заканчивалась для него новой татуировкой. Но как бы актер ни экспериментировал в увлечениях и внешнем виде, одно оставалось неизменным — его любовь к кинематографу.

Первую серьезную роль Охлобыстин сыграл в фильме «Нога», за что получил награду на фестивале «Молодость». Совместный проект Ивана с Романом Качановым , фильм «Даун Хаус», всколыхнул всю страну. Но когда картина вышла, актер Охлобыстин жил уже совершенно другой жизнью.

Изначально в храм буквально за руку Ивана привела жена, Оксана Арбузова . Он с трудом выстаивал службы, но со временем начал прислушиваться к словам проповеди. В итоге Охлобыстин стал служителем церкви — отцом Иоанном. В этот период жизни денег семье категорически не хватало. Восемь человек, шестеро детей и он с супругой, ютились в двухкомнатной квартире. Спасло ситуацию предложение сыграть Григория Распутина в фильме «Заговор». Тогда отец Иоанн написал письмо старшему духовенству с просьбой разрешить ему вернуться в кино, освободить его от служения из-за внутренних противоречий.

Он пошел на это ради детей: «Какие-то базовые инстинкты. Я всегда знал, что семья должна быть большая. Ну а как? Смысла нет иначе семью-то заводить. Отец — это глава дома, мать — тоже глава дома. Это должно быть как-то демократично, но практично. Дети, внуки — чем больше, тем лучше». Согласие Иван получил. С тех пор он часто соглашается на предложения и роли в новых фильмах.