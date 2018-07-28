Смотрите, кто придет

Эксперты Министерства культуры России определились с неигровыми картинами, которые государство поддержит материально в ближайшем будущем, выбрав их из 26 заявок.

Не секрет, что документалисты по природе своей нацелены на то, чтобы раньше других замечать ветры перемен. И анализировать, куда и почему они дуют. Те из нас, кто часто бывают на кинофестивалях, согласятся, что программы документального кино обычно пользуются там колоссальным спросом. Ничуть не меньшим, чем, скажем, программы игровых фильмов тех же мэтров.

Происходит это, видимо, потому, что авторы либо оперативно раскрывают актуальные темы сегодняшнего дня, либо подают ставшие снова актуальными события истории через портреты людей. Людей, которые или достойны восхищения за то, вступают в борьбу за свои идеалы (порою тихо и без геройства). Либо через портреты людей, которые не могут вызывать никаких симпатий, но авторы стремятся проанализировать, почему они такие, в чем их сила и слабость.

Среди режиссеров, решивших поработать на документальной ниве, в этом году есть хорошо известные нам имена. А это всегда любопытно.

Не менее популярный персонаж уже нашего времени — художественный руководитель Театр имени Евгения Вахтангова Римас Туминас станет главным героем роуд-муви «Звуки эпохи» Наталии Ю. Сам по себе жанр редкий, да еще и создатели фильма решили акцентироваться на теме «процесса преобразования звуков в театральные образы» в голове маэстро.

Очень, по-моему, любопытная тема. Достаточно вспомнить пример с растениями: под одну музыку они начинают бурно развиваться, а на другую не реагируют вовсе. Так и мы, зрители! Ведь согласитесь, что если бы голосовые связки Владимира Высоцкого вибрировали в иной частотной характеристике, пожалуй — и даже наверняка — изменились бы его рифмы, поменялись бы интонации, а стало быть, темы его песен. А значит, и его аудитория.

Еще один великий подвижник театра Константин Сергеевич Станиславский , повлиявший на развитие главных актерских школ в мира, станет героем международного документального проекта Алексея Тельнова . А семь наших современников, от звонарей и кузнецов до композиторов, — героями картины Ильи Леутина «Колокола России». И снова — обратите внимание — в фокусе тема звука!

Ну, а живопись вы любите? Я очень. Вспомнила тут, как среди документальных фильмов последнего Московского Международного кинофестиваля, представленных в новом формате VR — это когда сидишь на вращающейся высокой табуретке и смотришь объемное кино в очках — на меня большое впечатление произвела картина о создании Государственного Эрмитажа . По залам и крыше музея мы, зрители, гуляли в сопровождении Константина Хабенского

В этой картине были любопытные сцены, снятые в запасниках музея. Теперь режиссер Андрей Буровский планирует по новому взглянуть на роль Государственного Эрмитажа в мировой культуре, сосредоточившись на исследовательской работе, которую регулярно проводят его сотрудники. И о которой мы знаем совсем немного. А хотелось бы!