Фильм «Карп отмороженный» получил главный приз Шукшинского кинофестиваля

В этом году в конкурсную программу полнометражных лент вошли 10 фильмов: драма режиссера Владимира Котта «Карп отмороженный», криминальный фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» режиссера Александра Ханта . Режиссер Влад Фурман представил комедию «Гупешка». Также в программу вошли фильм ужасов «Конверт», документальный фильм — «Сказки о маме» и другие.

"Председатель жюри Шукшинского кинофестиваля Валерий Фомин вручил главную награду фестиваля — вазу из ревневской яшмы колыванских мастеров — актрисе Ольге Кожевниковой , которая сыграла одну из ролей и представляла фильм на Шукшинском кинофестивале", — говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко и заместитель министра культуры России Ольга Ярилова вручили специальный приз за соответствие девизу кинофестиваля «Нравственность есть Правда» народному артисту России Федору Добронравову за фильм «Жили-были».

Главный приз в конкурсной программе короткометражного кино присужден фильму «Дерево» (2018, режиссер Хава Мухиева, Россия).

Фестиваль «Шукшинские дни» проходил в этом году в 42-й раз. Площадками для мероприятий стали города Барнаул, Бийск, Белокуриха, Новоалтайск, Павловск, а также села Поспелиха и родина Шукшина — село Сростки. На горе Пикет состоялась программа «От Шукшина к Шукшину», где кроме присуждения кинопремии озвучили лауреата Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края. Завершился день на горе Пикет концертом певицы Пелагеи.