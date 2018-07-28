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Фильм «Карп отмороженный» получил главный приз Шукшинского кинофестиваля
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Фильм «Карп отмороженный» получил главный приз Шукшинского кинофестиваля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Алтайская правда
БАРНАУЛ, 28 июл — РИА Новости. Драма режиссера Владимира Котта «Карп отмороженный» получила главный приз Шукшинского кинофестиваля, сообщает в субботу официальный сайт правительства региона.
В этом году в конкурсную программу полнометражных лент вошли 10 фильмов: драма режиссера Владимира Котта «Карп отмороженный», криминальный фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» режиссера Александра Ханта. Режиссер Влад Фурман представил комедию «Гупешка». Также в программу вошли фильм ужасов «Конверт», документальный фильм — «Сказки о маме» и другие.
"Председатель жюри Шукшинского кинофестиваля Валерий Фомин вручил главную награду фестиваля — вазу из ревневской яшмы колыванских мастеров — актрисе Ольге Кожевниковой, которая сыграла одну из ролей и представляла фильм на Шукшинском кинофестивале", — говорится в сообщении.
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко и заместитель министра культуры России Ольга Ярилова вручили специальный приз за соответствие девизу кинофестиваля «Нравственность есть Правда» народному артисту России Федору Добронравову за фильм «Жили-были».
Главный приз в конкурсной программе короткометражного кино присужден фильму «Дерево» (2018, режиссер Хава Мухиева, Россия).
Фестиваль «Шукшинские дни» проходил в этом году в 42-й раз. Площадками для мероприятий стали города Барнаул, Бийск, Белокуриха, Новоалтайск, Павловск, а также села Поспелиха и родина Шукшина — село Сростки. На горе Пикет состоялась программа «От Шукшина к Шукшину», где кроме присуждения кинопремии озвучили лауреата Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края. Завершился день на горе Пикет концертом певицы Пелагеи.
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