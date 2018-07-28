Гран-при Шукшинского кинофестиваля на Алтае получил фильм «Карп отмороженный»

СРОСТКИ/Алтайский край, 28 июля. / ТАСС /. Картина «Карп отмороженный» — драма режиссера Владимира Котта — признана лучшим фильмом Шукшинского кинофестиваля. Церемония вручения наград прошла в субботу на горе Пикет в селе Сростки — на родине актера, режиссера и писателя Василия Шукшина , передает корреспондент ТАСС.

Общий уровень представленных работ высоко оценил президент фестиваля, известный драматург, народный артист РФ Виктор Мережко . «То, как вы приходили в кинотеатры и смотрели фильмы, говорит о том, что вы любите и ждете русское кино. Шукшин сказал простые слова: „Нравственность есть правда“, и это действительно так. Обещаю вас не подвести с качеством фильмов [на будущих фестивалях]», — сказал Мережко, обращаясь к зрителям.

Приз за лучший игровой короткометражный фильм получила лента «Дерево» — первая работа режиссера Хавы Мухиевой. Фильм рассказывает о детях Северного Кавказа, их дружбе и событиях 1994 года. Губернаторский приз получила лента внеконкурсной программы «Жили-были», в которой продюсером и исполнителем главной роли выступил Федор Добронравов

Также в субботу были вручены другие награды завершившегося Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». В частности, премию в 150 тыс. рублей за лучшее литературное произведение Шукшинского литературного конкурса получил томский писатель Владимир Костин за сборник рассказов «Коробок». Как отметил врио губернатора края Виктор Томенко , Шукшинские дни уже стали визитной карточкой региона, и в будущем фестиваль может расшириться. «Следующий год объявлен президентом Годом театра в России. Огромное количество сценариев, театральных постановок по произведениям Шукшина позволяет надеяться, что можно будет организовать по всей стране фестиваль по его постановкам, я думаю, к 90-летию Шукшина это будет прекрасным подарком всем, кто любит его творчество», — сказал Томенко.

Всероссийские Шукшинские дни на Алтае

Фестиваль «Всероссийские Шукшинские дни на Алтае» проходил в этом году в 42-й раз, с 24 по 28 июля. Площадками для мероприятий, помимо Барнаула, Павловска и Новоалтайска, стали города Камень-на-Оби, Бийск, Змеиногорск, села Поспелиха, Кулунда и Благовещенка, всего 15 территорий края. Завершающий праздник прошел на горе Пикет в Сростках — на малой родине Шукшина.

Василий Шукшин (1929-1974) — советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа «Любавины», сборника рассказов «Сельские жители», режиссер, сценарист и актер фильмов «Калина красная», «Печки-лавочки» и др., лауреат Государственной премии СССР и Ленинской премии (посмертно).