Гран-при Шукшинского кинофестиваля на Алтае получил фильм «Карп отмороженный» 

СРОСТКИ/Алтайский край, 28 июля. /ТАСС/. Картина «Карп отмороженный» — драма режиссера Владимира Котта — признана лучшим фильмом Шукшинского кинофестиваля. Церемония вручения наград прошла в субботу на горе Пикет в селе Сростки — на родине актера, режиссера и писателя Василия Шукшина, передает корреспондент ТАСС.
Общий уровень представленных работ высоко оценил президент фестиваля, известный драматург, народный артист РФ Виктор Мережко. «То, как вы приходили в кинотеатры и смотрели фильмы, говорит о том, что вы любите и ждете русское кино. Шукшин сказал простые слова: „Нравственность есть правда“, и это действительно так. Обещаю вас не подвести с качеством фильмов [на будущих фестивалях]», — сказал Мережко, обращаясь к зрителям.
В драме «Карп отмороженный» главные роли исполнили Марина Неелова, Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов. Фильм— лауреат получил традиционный приз Шукшинских дней на Алтае — вазу, изготовленную из ревневской яшмы мастерами Колыванского камнерезного завода, копию Царицы ваз, установленной в Эрмитаже.
Приз за лучший игровой короткометражный фильм получила лента «Дерево» — первая работа режиссера Хавы Мухиевой. Фильм рассказывает о детях Северного Кавказа, их дружбе и событиях 1994 года. Губернаторский приз получила лента внеконкурсной программы «Жили-были», в которой продюсером и исполнителем главной роли выступил Федор Добронравов.
Всего в основную программу ХX Шукшинского кинофестиваля в этом году вошли 10 полнометражных лент. Это фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» режиссера Александра Ханта, лента «Не чужие» Веры Глаголевой, «Гупешка» Влада Фурмана, «Сказки о маме» Софьи Горленко, «Конверт» Владимира Маркова, «Терапия» Юлии Серьгиной, «Решение о ликвидации» Александра Аравина и другие картины.
Также в субботу были вручены другие награды завершившегося Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». В частности, премию в 150 тыс. рублей за лучшее литературное произведение Шукшинского литературного конкурса получил томский писатель Владимир Костин за сборник рассказов «Коробок». Как отметил врио губернатора края Виктор Томенко, Шукшинские дни уже стали визитной карточкой региона, и в будущем фестиваль может расшириться. «Следующий год объявлен президентом Годом театра в России. Огромное количество сценариев, театральных постановок по произведениям Шукшина позволяет надеяться, что можно будет организовать по всей стране фестиваль по его постановкам, я думаю, к 90-летию Шукшина это будет прекрасным подарком всем, кто любит его творчество», — сказал Томенко.
Всероссийские Шукшинские дни на Алтае
Фестиваль «Всероссийские Шукшинские дни на Алтае» проходил в этом году в 42-й раз, с 24 по 28 июля. Площадками для мероприятий, помимо Барнаула, Павловска и Новоалтайска, стали города Камень-на-Оби, Бийск, Змеиногорск, села Поспелиха, Кулунда и Благовещенка, всего 15 территорий края. Завершающий праздник прошел на горе Пикет в Сростках — на малой родине Шукшина.
Василий Шукшин (1929-1974) — советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа «Любавины», сборника рассказов «Сельские жители», режиссер, сценарист и актер фильмов «Калина красная», «Печки-лавочки» и др., лауреат Государственной премии СССР и Ленинской премии (посмертно).