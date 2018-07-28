Мэр Москвы поздравил с днем рождения народного артиста России В. Мережко

Соответствующая телеграмма опубликована на официальном портале мэра.

«Кинорежиссер, сценарист и актер большого таланта, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Несколько поколений зрителей выросло на Ваших замечательных и душевных фильмах, вошедших в золотой фонд российского кино. Своим многогранным творчеством Вы завоевали уважение коллег и любовь зрителей», — говорится в поздравительной телеграмме.

В. Мережко родился 28 июля 1937 г. в Ростовской области. Создал сценарии к 46 фильмам и 12 мультфильмам. В 1987 г. В. Мережко присудили Государственную премию СССР за сценарий к фильму «Полеты во сне и наяву». В 2014 г. удостоен звания народного артиста России.