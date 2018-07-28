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С. Собянин поздравил работников и ветеранов торговли Москвы с профессиональным праздником
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С. Собянин поздравил работников и ветеранов торговли Москвы с профессиональным праздником 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Поздравительная телеграмма опубликована на официальном портале мэра.
«Вы трудитесь в одной из самых важных и динамично развивающихся отраслей столичной экономики. Ежегодно в городе вводятся сотни тыс. кв. м торговых площадей — от крупных торговых центров до небольших, но не менее нужных магазинов в шаговой доступности. Москва в числе лидеров по уровню обеспеченности качественными торговыми площадками в нашей стране. Москвичам полюбились ярмарки выходного дня. Большой популярностью пользуются уличные фестивали, чьи торговые прилавки с разнообразной продукцией ежегодно притягивают миллионы людей», — написал мэр.
С. Собянин добавил, что Московская торговля активно внедряет современные форматы, совершенствует логистику, повышает культуру обслуживания покупателей.
День работника торговли отмечается в России каждую четвертую субботу июля. Праздник учрежден в 2013 г. президентом России.
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