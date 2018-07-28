Инна Макарова: «Красавицей не была, но роли давали хорошие»

Сегодня народная артистка СССР Инна Макарова отмечает свой 92-й день рождения.

Мы ее любим и помним по замечательным ролям в фильмах «Молодая гвардия», «Сельский врач», «Дело Румянцева», «Высота», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова» и многим другим. Инна Владимировна сама пригласила «Вечерку» в гости, потому что в течение десятилетий встречает день с нашей газетой. К сожалению, Инна Владимировна в последние несколько лет не очень хорошо себя чувствует и никому не дает интервью, но для нас она сделала исключение.

В квартире на Украинском бульваре, недалеко от площади Европы, Инна Макарова жила еще со своим первым мужем — выдающимся режиссером, актером Сергеем Бондарчуком

Нам она призналась, что «сама ходила в Моссовет с просьбой дать им квартирку, ибо однокомнатная на улице Песчаной была слишком мала для семьи, в которой подрастала дочь — будущая актриса и режиссер Наталья Бондарчук ». Инну Владимировну часто навещает не только дочь, но и внук, композитор Иван Бурляев , внучка, актриса и певица Мария Бурляева , и правнуки. А правнуков у великой актрисы пятеро. Наш разговор начался с признания:

— Простите, у меня уже не так хорошо с памятью, как раньше, когда я с первого прочтения запоминала наизусть листы роли, но помню все стихи, песни и монологи, которые произносила в кино. Помню имена любимых людей, помню события своей жизни, а бытовые мелочи уже не помню. Сейчас память меня погружает в молодые годы, когда я училась у Сергея Герасимова , когда началась наша любовь с Сережей (бывший муж Сергей Бондарчук), когда родилась наша дочь Наташа…