Инна Макарова: «Красавицей не была, но роли давали хорошие» 

Сегодня народная артистка СССР Инна Макарова отмечает свой 92-й день рождения.
Мы ее любим и помним по замечательным ролям в фильмах «Молодая гвардия», «Сельский врач», «Дело Румянцева», «Высота», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова» и многим другим. Инна Владимировна сама пригласила «Вечерку» в гости, потому что в течение десятилетий встречает день с нашей газетой. К сожалению, Инна Владимировна в последние несколько лет не очень хорошо себя чувствует и никому не дает интервью, но для нас она сделала исключение.
В квартире на Украинском бульваре, недалеко от площади Европы, Инна Макарова жила еще со своим первым мужем — выдающимся режиссером, актером Сергеем Бондарчуком.
Нам она призналась, что «сама ходила в Моссовет с просьбой дать им квартирку, ибо однокомнатная на улице Песчаной была слишком мала для семьи, в которой подрастала дочь — будущая актриса и режиссер Наталья Бондарчук». Инну Владимировну часто навещает не только дочь, но и внук, композитор Иван Бурляев, внучка, актриса и певица Мария Бурляева, и правнуки. А правнуков у великой актрисы пятеро. Наш разговор начался с признания:
— Простите, у меня уже не так хорошо с памятью, как раньше, когда я с первого прочтения запоминала наизусть листы роли, но помню все стихи, песни и монологи, которые произносила в кино. Помню имена любимых людей, помню события своей жизни, а бытовые мелочи уже не помню. Сейчас память меня погружает в молодые годы, когда я училась у Сергея Герасимова, когда началась наша любовь с Сережей (бывший муж Сергей Бондарчук), когда родилась наша дочь Наташа…
— Помните вы вашу первую встречу с Бондарчуком? — Сергей стал часто приходить в наш учебный класс, где мы репетировали, чтобы посмотреть, как я играю. Первое мое впечатление — «Какой-то цыган появился во ВГИКе». Да, и взрослый он очень был. Так он смотрел на меня, смотрел, а я дурная была, девчонка, и даже не догадывалась, что ему нравлюсь. Первая заметила интерес Сережи ко мне наш мастер Тамара Федоровна Макарова, и, между прочим, все время, пока мы учились, она за нами «приглядывала». Однажды был очень морозный вечер, а у меня теплого пальтишка не было, и Тамара Федоровна попросила Сергея проводить меня. До деталей помню тот вечер: Сережа завернул меня в свое пальто, взял на руки и понес до остановки. Я держала его за шею, засыпала на его плече. Первое время я относилась к нему, как к отцу. Как-то в трамвае задремала на плече Сережи, и кондуктор сказала: «Что же ваша дочка так устает, что на ходу засыпает? — В фильме „Молодая гвардия“ вместе с вами снималась Нонна Мордюкова, которая была студенткой другой мастерской ВГИКа — Бибикова и Пыжовой. Каким партнером, человеком была Нонна Викторовна? — Я очень любила Нонну. Мы дружили. Всегда радовалась, когда Нонна звонила мне, а это было довольно часто, и говорила: „Инка, ты хочешь посмеяться?“ Разумеется, я хотела. Помню, как в Ейске (Нонна родом из этого города, и там же прошло детство моего Сережи) после купания в реке мы шли по песку к автобусной остановке, а нам навстречу шел толстый мужчина, в трусах. Заходя в автобус, он пробормотал: „Удачно, удачно“. А Нонна, которая постоянно ловила что-то юморное, стала его так точно показывать: „Удачно, удачно“. На съемках фильма „Русское поле“ мы жили с ней вдвоем в комнате, и она мне все рассказывала какие-то истории, рассказывала, и при этом вышивала. А я сидела напротив ее, на своей кроватке, завернувшись в одеяльце, и случалось, что от смеха падала на пол — так интересно Нонна все рассказывала. А ведь она специально доводила меня до такого состояния, что я уже не могла удержаться от хохота. — На ваш взгляд, Нонна Мордюкова была красивая? А себя вы считали красавицей? — У Нонны были прекрасные черты лица, божественно прекрасные, и, конечно, она была редкая красавица. Сегодня таких красивых, как Нонна, нет. У меня таких красивых черт не было, а следовательно, и красавицей я не была. Да, и не хотела я красоты. Часто красота мешает актрисе в кино. Красота ограничивает в выборе ролей. Аллочка Ларионова была очень красивая и большая умница, но сыграла не так много, как могла бы, во многом из-за своей блистательной внешности. Тогда как я, не будучи писаной красавицей, сыграла очень разные роли — и лирические, и комические, и драматические, и острохарактерные. Сколько я сыграла хороших ролей, не сыграла одна из самых красивых женщин в мире — Аллочка Ларионова. Нонна, помимо красоты и таланта, была очень интересным человеком, понимаете, фантастически интересным человеком? И мой Сережа был очень интересным человеком. Вот они и стоят вдвоем в Ейске — молодые, красивые, интересные. Я про памятники говорю. — Судя по вашим рассказам, своего первого мужа Сергея Бондарчука вы вспоминаете с удовольствием. Согласитесь, это не часто встречается между бывшими супругами? — Несмотря на то что у меня был очень хороший второй муж — гениальный хирург Миша Перельман (умер в 2012 году), не было и нет дня, чтобы я не вспоминала Сережу. Он для меня — близкий, родной человек, и останется им навсегда. Сережа любил меня, и я, видимо, хорошо к нему относилась. Возможно, я была слишком молодая для того, чтобы по-женски любить Сережу, но, несмотря на разницу в возрасте, мы были очень счастливы. После свадьбы жили в подвале одного дворянского особняка, настоящем подвале, с огромными жирными крысами, но счастливы были бесконечно. Как-то раз мы пришли в нашу лачугу, а на швейной машинке сидела большущая крыса и стонала, а я намеревалась ее напоить водичкой. И вдруг Сережа оттолкнул меня от крысы, боясь, что она поцарапает мое лицо. Жаль, что Сережа рано ушел из жизни, он бы мог еще много сделать. Предполагаю, что при всей своей славе он не был удовлетворен жизнью. Для полного счастья ему чего-то недоставало. — Инна Владимировна, возможно, вы смотрели новую экранизацию романа Фадеева „Молодая гвардия“? Очень интересно ваше мнение. — Да, я смотрела. Дочь Наташа сказала, что начинается по телевизору новая „Молодая гвардия“. Извините, но это не кино, а чушь собачья. Разве это экранизация романа Фадеева? Режиссер просто использовал сюжет романа, начинив его своим видением, на мой взгляд, очень неудачным. Дело в том, что явление молодогвардейцев сравнимо с подвигами античных героев. Каждый герой романа — сам герой и личность, живущая по своему разумению, и при этом они — члены организации „Молодая гвардия“. В романе Фадеев показал, что каждый молодогвардеец был персонально талантлив, художественно одарен, а в новом фильме этого нет…В новом фильме что молодогвардейцы, что партизаны — одной масти, тогда как они были из разных миров. — Съемки в фильме „Молодая гвардия“ были очень тяжелые? — Поскольку мы занимались любимым делом, нам было легко. К тому же рядом с нами были наши мастера, Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Мы не думали о том, что снимаемся в опасных сценах, потому что в тот момент ощущали себя тоже молодогвардейцами. Сергей Апполинариевич был самым умным человеком, которого я встречала в своей жизни, от природы умным, и самым талантливым, и самым добрым. Ни одного своего студента он не отчислил. Сейчас ведь педагоги говорят ученикам: „Ты такой бездарь! и я как я тебя научу?“ А для Сергея Герасимова каждый ученик был самым талантливым. В каждом он находил что-то особенное и развивал это. — Неужели не боялись своего учителя? Говорят, что лучшие режиссеры — деспоты? — Как мы могли его бояться, если он любил нас? Если вас человек любит, будете его бояться? Причем мы не боролись за его любовь друг с другом, и соперничества между нами не было. Любви и внимания Учителя хватало на всех. До сих пор помню лекции Сергея Апполинариевича — почти наизусть помню. И роли многие помню, каждое слово. Жизнь плохо помню, путаюсь, а роли все помню, потому что это моя профессия. — Инна Владимировна, глупо спрашивать: не жалеете, что всю жизнь посвятили кино? Говорят, актерская профессия трудная и зависимая? — В одно время, что называется, „зашилась с ролями“, так их было много, и взяла паузу. Могла себе позволить, потому что у меня был муж Миша Перельман, с которым мы прожили 40 лет и который обеспечивал меня очень хорошо. И тогда я стала много читать… Моя мама была писательницей, и все книги, которые вы видите на этих полках, — из маминой библиотеки. Когда я погрузилась в чтение, по-другому стала оценивать и кино, и свои роли. Благодаря литературе я стала больше думать, а в молодости у меня не было времени на размышления. Актерская профессия для меня — самая лучшая в мире. Я служила очень серьезному делу. Если роль хорошая, она поможет артисту многое понять о себе как о человеке и в дальнейшем прийти к тому, к чему он хочет прийти. Правда, каждая серьезная роль стоит актеру собственного здоровья.