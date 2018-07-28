Узбекский телеканал временно отключили за безнравственность

Работа частного канала STV в Самарканде приостановлена из-за фильмов со «сценами безнравственности», сообщили в министерстве информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

«Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок. Строгое предупреждение вынесено ташкентскому телеканалу Sevimli («Любимый»)», — говорится в сообщении министерства, передает « Рен ТВ ».

Решение приняла межведомственная координационная комиссия по повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных, выявившая нарушения требований законов «О средствах массовой информации», «О принципах и гарантиях свободы информации», «О государственной молодежной политике» и «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью».

В частности, комиссии не понравилось, что телеканалы демонстрировали фильмы и музыкальные ролики, противоречащие менталитету узбеков и наносящие ущерб морально-нравственному воспитанию узбекской молодежи. Также в эфире демонстрировались фильмы и клипы со «сценами безнравственности и насилия».