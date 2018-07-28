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Узбекский телеканал временно отключили за безнравственность
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Узбекский телеканал временно отключили за безнравственность 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Работа частного канала STV в Самарканде приостановлена из-за фильмов со «сценами безнравственности», сообщили в министерстве информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.
«Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок. Строгое предупреждение вынесено ташкентскому телеканалу Sevimli («Любимый»)», — говорится в сообщении министерства, передает «Рен ТВ».
Решение приняла межведомственная координационная комиссия по повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных, выявившая нарушения требований законов «О средствах массовой информации», «О принципах и гарантиях свободы информации», «О государственной молодежной политике» и «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью».
В частности, комиссии не понравилось, что телеканалы демонстрировали фильмы и музыкальные ролики, противоречащие менталитету узбеков и наносящие ущерб морально-нравственному воспитанию узбекской молодежи. Также в эфире демонстрировались фильмы и клипы со «сценами безнравственности и насилия».
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