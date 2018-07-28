Ещё
В Узбекистане остановили работу канала за показ фильма «Я — легенда»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Узбекистане остановили работу канала за показ фильма «Я — легенда» 

РИА Новости 1 час назад
ТАШКЕНТ, 28 июл — РИА Новости. Работа частного телеканала STV в Самарканде остановлена из-за показа американского фильма «Я — легенда» и мультфильма для взрослых «Полный расколбас», которые входят в список лент, не рекомендуемых для просмотра в Узбекистане, сообщает в субботу пресс-служба Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ).
"Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок, а столичный телеканал Sevimli получил строгое предупреждение за демонстрацию в эфире материалов неприемлемого характера", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, решение было принято в пятницу на заседании Межведомственной координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.
Канал STV 21 июля показал мультфильм для взрослых «Полный расколбас», а 22 июля — фильм «Я — легенда», уточняет УзАПИ. Ташкентский телеканал Sevimli ("Любимый") получил предупреждение за демонстрацию в эфире 15 июля американского фильма «Красотка на всю голову», содержащего эротические сцены.
По данным агентства, указанные ленты включены экспертной комиссией национального агентства «Узбеккино» в список лент, не рекомендуемых для демонстрации и распространения на территории Узбекистана.
"Передав в эфир указанные фильмы, телеканалы нарушили требования законов «О СМИ», «О государственной молодежной политике», «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью» и «О принципах и гарантиях свободы информации», — указывается в сообщении.
УзАПИ предупредило все телеканалы и другие СМИ о необходимости соблюдения законодательства и ответственности за распространение материалов, «которые могут нанести вред молодому поколению и не соответствуют традициям и ценностям народа Узбекистана».
Сегодня в Узбекистане с более чем 32-миллионным населением работают более 40 телеканалов, в том числе 14 телеканалов в составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана, 13 региональных и 15 частных телеканалов, пять из которых вещают на всей территории республики.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарубежные группы, которые обожали в СССР12
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»6
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Нелепости в фильмах, которые все пропустили5
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Видео
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение