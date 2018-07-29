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В Узбекистане работу частного телеканала приостановили за безнравственность
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В Узбекистане работу частного телеканала приостановили за безнравственность 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
В Узбекистане вещание частного самаркандского телеканала STV приостановлено на неопределенный срок. Кроме того, строгое предупреждение вынесено ташкентскому телеканалу Sevimli (Любимый).
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, к такому решению пришла межведомственная координационная комиссия по повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.
Причиной столь сурового наказания стало нарушение телеканалами требований законов «О средствах массовой информации», «О принципах и гарантиях свободы информации», «О государственной молодежной политике» и «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью».
Отмечается, что в результате мониторинга работы каналов выявлены факты демонстрации фильмов и музыкальных клипов, противоречащих национальному менталитету, наносящих ущерб морально-нравственному воспитанию молодежи.
В частности, некоторые фильмы и видеоклипы содержали «сцены безнравственности и насилия».
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