В Узбекистане работу частного телеканала приостановили за безнравственность

В Узбекистане вещание частного самаркандского телеканала STV приостановлено на неопределенный срок. Кроме того, строгое предупреждение вынесено ташкентскому телеканалу Sevimli (Любимый).

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, к такому решению пришла межведомственная координационная комиссия по повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.

Причиной столь сурового наказания стало нарушение телеканалами требований законов «О средствах массовой информации», «О принципах и гарантиях свободы информации», «О государственной молодежной политике» и «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью».

Отмечается, что в результате мониторинга работы каналов выявлены факты демонстрации фильмов и музыкальных клипов, противоречащих национальному менталитету, наносящих ущерб морально-нравственному воспитанию молодежи.

В частности, некоторые фильмы и видеоклипы содержали «сцены безнравственности и насилия».