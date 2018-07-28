Каллан Маколифф — новая австралийская надежда Голливуда

Австралия подарила миру не только забавные видео с боксирующими кенгуру, уникальный музыкальный театр в Сиднее и большой выбор вин. В этой стране стоит побывать еще и затем, чтобы увидеть, где рождаются самые обаятельные мужчины Голливуда. Об одном из них я тебе сегодня расскажу.

Знакомься — актер, певец, мультиинструменталист, писатель, защитник детей и волкодавов Каллан Маколифф. За его превращением из ангелоподобного и не очень брутального подростка в сексуального 23-летнего парня с пышной шевелюрой и бородкой а ля Джон Сноу наблюдает вся европейская и американская молодежь.

«Я ненавидел актерские курсы»

Каллан учился в школе со спортивным уклоном в Сиднее и увлекался легкой атлетикой, пока не вывихнул колено во время игры. Мальчику нужно было найти новое увлечение, к тому же он решил сам начать зарабатывать деньги. Каллан пошел на прослушивания для рекламы и другие кастинги и скоро получил работу. В 8 лет Маколифф снялся в нескольких австралийских телесериалах. Позже в одном из интервью он признается, что всегда старался играть по наитию и не любит актерские курсы.

Я прошел несколько актерских курсов, и я просто ненавидел их. Я думаю, что они обучают вас делать что-то, и иногда вы не можете вырваться из этого. Игра — это ложь, а ложь — это игра. Поэтому я просто предпочитаю читать сценарий и делать это по-своему.

«Быстрая слава — это и удача, и проклятье одновременно»

Первую роль в американском кино, которая сделала Каллана известным, он получил в 15 лет. Это фильм Роба Райнера «Привет, Джули!» — подростковая картина о взрослении и влюбленности.

Я хотел сниматься в кино. Это было мое первое американское прослушивание. Я пришел встретиться со своим менеджером, и он сказал: «О, мы нашли тебе сценарий для твоего первого американского прослушивания. Ты, вероятно, не получишь эту роль, но это будет весело в любом случае».

Создателей фильма беспокоили сложности с австралийским актером: у Маколиффа не было ни денег, ни рабочей визы. В конце концов, он оказался лучшим претендентом на эту роль. В 2011 году мир увидел Каллана в фильме «Я четвертый», а в 2013-ом он сыграл молодого Ди Каприо в «Великом Гетсби». Это был серьезный опыт работы со звездами Голливуда.

До начала съемок мы читали сценарий по ролям, и я был в одной комнате с Ди Каприо, Тоби Магуайром и всеми этими крутыми актерами и актрисами. Это был сюрреалистичный опыт, я ужасно волновался и боялся, что Баз (Баз Лурман. — прим. ред.) просто уволит меня. Мне казалось, я ужасно выгляжу, а ДиКаприо даже сидел красиво.

В 2017 году Маколифф сыграл в биографическом вестерне «Легенда о Бене Холле», а также в сериале «Ходячие мертвецы». В этом году выходит еще один фильм с его участием — «Летняя ночь». Критики положительно отзываются о работе Каллана в театре и на экране. К 23 годам он становится одним из самых востребованных голливудских актеров.

Быстрая слава, которая сегодня настигает совсем юных актеров, — это и удача, и проклятье одновременно. В такой ситуации очень трудно оставаться собой, здесь важен контроль. Если есть талант, умение себя контролировать и желание расти — помнить будут и через сорок лет, как Марлона Брандо.

«Если бы я не был актером, я был бы биологом»

С раннего возраста Каллан увлекался волонтерской работой. Еще подростком он стал Молодежным послом в некоммерческой организации Wolf Connection, которая занимается спасением волкодавов и проводит образовательные программы по обучению детей ответственности и их знакомству с природой. В перерывах между съемками Маколифф приезжал на базу организации, чистил клетки, гулял с волками, ухаживал за ними и рассказывал о важности этого дела миру.

У меня всегда была естественная связь с природой. Если бы я не был актером, я был бы биологом, работающим в Африке, или что-то в этом роде.

В 2013 году Каллана объявили Национальным послом ЮНИСЕФ в Австралии. Это международный фонд, который помогает детям и их матерям. Маколифф пропагандирует благотворительность со свойственным ему обаянием. В этом году накануне 14 февраля он выложил в соцсетях фотографию на фоне воздушных сердец в магазине и подписал:

Посмотри на весь этот мусор на День Святого Валентина. Ваш партнер не будет думать лучше о вас после покупки им чего-то вроде этого!

Каллан предложил подписчикам вместо привычной мишуры купить комплект канцелярии, одежды или медикаментов для нуждающихся детей и подарить их от имени своего партнера.

Если они говорят: «Но я хотел гигантского медведя или воздушный шар Майлар», бросайте их сразу.

Певец и писатель

Маколифф играет на нескольких инструментах и прекрасно поет. Видео с его пением под гитару можно смотреть по утрам для поднятия настроения вместо игривых котиков и пакостных енотов. В 2017 году Каллан сделал еще один сюрприз своим поклонникам — объявил в инстаграмме, что заканчивает работу над своим первым романом. Он будет называться «The Hill Ghost» и должен увидеть свет в этом году. Романтичный красавчик с гитарой, актер, зоозащитник, автор книг — быть таким милахой это вообще законно? Думаю, весь секрет в чудотворном австралийском воздухе.

Ты за кого: Маколиффа-музыканта, Маколиффа-актера или Маколиффа-писателя?