Ещё
Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
На нас напала страшная ностальгия по нашим любимым и засмотренным до дыр сериалам. Вспомните, как мы бросали все и неслись к экранам телевизоров, когда шла очередная серия «Зачарованных» или «Беверли-Хиллз, 90210».
Но привлекал нас не только сюжет, но и главные красавцы, которые играли любимых персонажей. Мы постарались вспомнить всех самых-самых и посмотреть, как же они выглядят 20 лет спустя.
Джулиан Макмэхон в роли демона Коула, сериал «Зачарованные». Актеру 49 лет.
Дэвид Борианаз в роли вампира Ангела, сериал «Баффи — истребительница вампиров». Актеру 48 лет.
Факундо Арана в роли блондина Иво Ди Карло, сериал «Дикий ангел». Актеру 45 лет.
Джейсон Пристли в роли Брендона Уолша собирал миллионы поклонниц у экранов в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Актеру 48 лет.
А помните очаровательного инспектора полиции Рихарда Мозера и его верного Рекса в сериале «Комиссар Рекс»? Актеру Тобиасу Моретти сейчас 58 лет.
Кевин Сорбо в роли непобедимого Геракла, сериал «Удивительные странствия Геракла». Актеру 59 лет.
Патрик Пюидеба в роли харизматичного Николя в сериале «Элен и ребята». Актеру 46 лет.
Мэтт Леблан исполнял роль неподражаемого Джоуи Триббиани в сериале «Друзья». Актеру 50 лет.
Эндрю Шю в роли Билли в сериале «Мелроуз-Плейс». Актеру 51 год.
Том Уэллинг играл красавца Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля». Сейчас актеру 40 лет.
Брэндон Куинн исполнил главную роль в сериале «Томми-оборотень». Брэндону 40 лет.
Адольфо Мартинес играл Круза Кастильо в телесериале «Санта-Барбара». Актеру 69 лет.
Тимоти Далтон покорил женские сердца в сериале «Джейн Эйр», где сыграл мистера Рочестера. Актеру 71 год.
Дэвид Духовны в роли Фокса Малдера, сериал «Секретные материалы». Актеру 57 лет.
Bigpicture.ru: последние новости
«Это шедевр!»: вышел русский трейлер новых «Фантастических тварей» 12 мифов, в которые мы верим из-за фильмов Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарубежные группы, которые обожали в СССР14
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»
Нелепости в фильмах, которые все пропустили5
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»6
Видео
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение