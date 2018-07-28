Фильм «Летят журавли» покажут на международном кинофестивале в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл — РИА Новости . Советский фильм «Летят журавли» покажут в рамках 35-го Иерусалимского международного кинофестиваля.

Несмотря на то, что 10-дневная программа фестиваля JFF— 2018, открывшегося 26 июля в Иерусалиме, разнообразна, особым сюрпризом для участников и гостей, наряду с нашумевшими фильмами последнего года, станет показ советской киноленты «Летят журавли».

Организаторы выбрали именно этот фильм из огромного числа шедевров мировой киноклассики в связи с тем, что ровно 60 лет назад в Каннах эта талантливая работа советских кинематографистов получила главный приз кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь.

Примечательно, что демонстрация фильма «Летят журавли» состоится в знаменитой иерусалимской Синематеке. В свое время директором этого кинозала была Лия ван Лир. Уроженка города Бельцы, Лия ван Лир в последствии стала основательницей и президентом кинофестиваля в Иерусалиме. Она задала высокую планку киносмотру: на фестиваль приезжали ярчайшие звезды мирового кино.

В знак признания заслуг Лии ван Лир после смерти одна из премий фестиваля названа ее именем и ежегодно присуждается за лучший документальный фильм.

Более 200 киноработ разных жанров и тематической направленности будет показано на фестивале этого года. Жюри киносмотра предстоит выбрать самых достойных среди множества номинаций, в том числе за лучший зарубежный фильм, за лучшее отображение еврейской проблематики и другие. Свое место в ряду обширной программы займут фильмы на религиозную тему.

Открылся фестиваль израильской кинолентой «Неортодоксальный». Заявлен к показу фильм Генри Паскора 1925 года «Отверженные» — возрожденная к жизни благодаря эффектной цифровой реставрации экранизация романа Виктора Гюго