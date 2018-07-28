Американцы спасают президента России в новом фильме

Компания Lionsgate Movies выложила трейлер нового фильма на своем канале в YouTube. Боевик называется "Охотник-убийца" и расскажет о спасении элитным отрядом морских спецназовцев президента России. Попутно они предотвращают Третью мировую.

Премьера боевика назначена на 25 октября 2018 года.