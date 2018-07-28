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Боярский возвращается в новые «Гардемарины»
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Боярский возвращается в новые «Гардемарины» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"
Съемки четвертого фильма про приключения гардемаринов после долгого простоя наконец возобновились. Режиссер Светлана Дружинина продолжает знакомить поклонников с актерским составом картины.
Если в участии Харатьяна, Мамаева и Домогарова никто не сомневался, то появление Боярского в образе де Брильи немало удивило подписчиков. Ведь французский шпион и пылкий поклонник Анастасии Ягужинской погиб во втором фильме. Однако Дружинина пообещала, что для чудесного воскресения героя есть веская причина.
"Праздники завершены. Продолжаем работу над "Гардемаринами". Представляю наших актеров. Конечно, зрители встретятся с Михаилом Боярским! Ка-ак?!.. де Брильи погиб на водяной мельнице! — скажете вы. Но у него есть совершенно четкая причина оказаться здесь и сейчас в нашем фильме. Какая именно, увидите. Но она абсолютно достоверна. На нашей земле многие воскресали и, как скажет один из исторических героев нашего фильма: «Не оскудеет чудом Русская земля!"
@sdruzhinina_official
Одни поклонники порадовались за любимого героя и поинтересовались, появится ли в картине Анастасия Ягужинская в исполнении Татьяны Лютаевой.
"Урааааа))) Это хорошая новость ну как Гардемарины без Брильи и без его безответной любви"
"Светлана, а Татьяна Лютаева (Ягужинская) так же будет играть?"
"Это просто супер, что Боярский вернется, это не актер — это бриллиант! Может и Лютаева вернется? Такая любовь не должна пропасть…"
"Ураааааааа!)))) Ждём с нетерпением выход фильма".
Другие отнеслись к новости без энтузиазма, отметив возраст актера.
"Очень стар, время безжалостно ((((("
"Хорошо конечно, но напоминает версию Хилькевича когда мушкетёры сошли с небес…)))))"
"Ужас а не Боярский! Пора дома сидеть!"
Впрочем, других подробностей возвращения Боярского Дружинина пока не раскрывает. Съемки фильма назначены на осень 2018 года.
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