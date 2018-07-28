Гран-при фестиваля «Хрустальный источник» достался фильму Кирилла Плетнева 

Гран-при первого открытого кинофестиваля популярных киножанров «Хрустальный источник» в Ессентуках получил фильм Кирилла Плетнева «Жги». Об этом было объявлено на церемонии закрытия фестиваля фестиваля.
Сам Плетнев на церемонию приехать не сумел, награду за него получила грузинская и российская актриса Нино Нинидзе, передает ТАСС.
Главная идея картины «Жги» — право человека на свободу и стремление к счастью. Как сообщил председатель жюри, сценарист, режиссер и продюсер Рустам Ибрагимбеков, решение о фильме-победителе было принято единогласно.
Он же предложил сделать жюри фестиваля бессменным. «Нам тут нравится», — приводит слова Ибрагимбекова РИА Новости.
Лучшим режиссером жюри признало Эдуарда Новикова ("Царь-птица"). Лучшими актерами стали Марина Неелова за роль в фильме «Карп отмороженный» (приз за нее получил режиссер картины Владимир Котт) и Дмитрий Нагиев за роль Виталия Калоева в фильме «Непрощенный». Приз за Нагиева получил режиссер Сарик Андреасян. Драма «Непрощенный» также удостоилась приза прессы и приза зрительских симпатий.
Приз за лучшую операторскую работу вручили Игорю Клебанову за фильм Павла Чухрая «Холодное лето». За лучший сценарий жюри отметило Алексея Бородачева ("Жили-были"). Приз «Признание» имени Риммы Марковой получила актриса Наталья Суркова ("Дурак", «Великая»).
Кинофестиваль «Хрустальный источник» продолжался с 21 июля, в его работе участвовали около 170 гостей. В конкурсную программу были включены 11 фильмов. Внеконкурсные и ретроспективные показы проходили в пяти городах Кавказских Минеральных Вод: Ессентуках, Кисловодске, Железноводске, Георгиевске и Пятигорске. Почетной гостьей фестиваля стала звезда французского кино, актриса Катрин Денев. Она получила приз «За высокое служение искусству».