Гран-при фестиваля «Хрустальный источникъ» получил фильм «Жги!»

ЕССЕНТУКИ, 28 июл — РИА Новости . Гран-при первого фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникъ» получил фильм Кирилла Плетнева «Жги!», церемония закрытия фестиваля прошла в Ессентуках в концертном зале «Шаляпин» в субботу, передает корреспондент РИА Новости.

Почетной гостьей фестиваля стала звезда французского кино, актриса Катрин Денёв . Она, получая приз «За высокое служение искусству», отметила, что «много пережила, чтобы попасть на этот фестиваль, но я считаю, что фестивали должны объединять людей». В кулуарах фестиваля говорили, что у актрисы были проблемы с визой. В подарок от спонсоров фестиваля французская звезда получила шубу.

"Думал ли я когда-нибудь, что просижу пару часов рядом с великой Катрин Денёв? Конечно, нет! И я даже умудрился к ней прикоснуться и совершенно не беспокоился по этом поводу", — пошутил Ибрагимбеков.

Он напомнил, что Денёв выступила против «охватившего Европу безумия» преследования мужчин за харассмент (приставания и домогательства на рабочем месте — ред.). «Мужчины должны ухаживать за женщинами», — сказал председатель жюри.

Приз за лучшую операторскую работу вручили Игорю Клебанову за фильм Павла Чухрая «Холодное лето».

За лучший сценарий жюри отметило Алексея Бородачева ("Жили-были").

Фестиваль проходил в пяти городах Кавказских минеральных вод — Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и Георгиевске с 21 по 28 июня. За время проведения киносмотр во всех городах посетили более 43 тысяч человек.