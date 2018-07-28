Ещё
Гран-при фестиваля «Хрустальный источникъ» получил фильм «Жги!»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Гран-при фестиваля «Хрустальный источникъ» получил фильм «Жги!» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕССЕНТУКИ, 28 июл — РИА Новости. Гран-при первого фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникъ» получил фильм Кирилла Плетнева «Жги!», церемония закрытия фестиваля прошла в Ессентуках в концертном зале «Шаляпин» в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Вручая приз супруге отсутствующего Плетнева, актрисе Нино Нинидзе, председатель жюри, сценарист Рустам Ибрагимбеков предложил сделать жюри фестиваля бессменным. «Нам тут нравится», — сказал Ибрагимбеков.
Почетной гостьей фестиваля стала звезда французского кино, актриса Катрин Денёв. Она, получая приз «За высокое служение искусству», отметила, что «много пережила, чтобы попасть на этот фестиваль, но я считаю, что фестивали должны объединять людей». В кулуарах фестиваля говорили, что у актрисы были проблемы с визой. В подарок от спонсоров фестиваля французская звезда получила шубу.
"Думал ли я когда-нибудь, что просижу пару часов рядом с великой Катрин Денёв? Конечно, нет! И я даже умудрился к ней прикоснуться и совершенно не беспокоился по этом поводу", — пошутил Ибрагимбеков.
Он напомнил, что Денёв выступила против «охватившего Европу безумия» преследования мужчин за харассмент (приставания и домогательства на рабочем месте — ред.). «Мужчины должны ухаживать за женщинами», — сказал председатель жюри.
Лучшим режиссером жюри признало Эдуарда Новикова ("Царь-птица").
Лучшими актерами стали Марина Неелова за роль в фильме «Карп отмороженный», приз за нее получил режиссер картины Владимир Котт, и Дмитрий Нагиев за роль Виталия Калоева в фильме «Непрощенный». Приз за Нагиева получил режиссер Сарик Андреасян. Драма «Непрощенный» также удостоилась приза прессы и приза зрительских симпатий.
Приз за лучшую операторскую работу вручили Игорю Клебанову за фильм Павла Чухрая «Холодное лето».
За лучший сценарий жюри отметило Алексея Бородачева ("Жили-были").
Приз «Признание» имени Риммы Марковой получила актриса Наталья Суркова ("Дурак", «Великая»).
Фестиваль проходил в пяти городах Кавказских минеральных вод — Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и Георгиевске с 21 по 28 июня. За время проведения киносмотр во всех городах посетили более 43 тысяч человек.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарубежные группы, которые обожали в СССР24
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»
Нелепости в фильмах, которые все пропустили5
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Прививка от гепатита В в роддоме: а может, отложить?
Видео
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение