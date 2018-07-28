Марианне Вертинской — 75

На нее оглядывались все мужчины Москвы, а женщины мечтали быть на нее похожими. Популярная актриса, звезда советского кинематографа Марианна Вертинская отмечает юбилей. «Застава Ильича», «Одинокая женщина желает познакомиться» и, конечно, «Семь невест ефрейтора Збруева» — такие разные роли только подчеркивали ее яркий талант.

Во всех интервью — про роли, про любимых режиссеров, мужчин, и никто не знает, какая она хозяйка великолепная, как готовит для друзей!

А какая она бабушка? «Самая лучшая», — говорит заслуженная артистка РСФСР Марианна Вертинская.

Лучшая в мире бабушка с внучками — и в театр, и в кино, и на выставки, и супчик любимый: одной — куриный, второй — с лапшой. Ее внуки — омоложение души. За остальное отвечают детиэ

"Дети контролируют, шевелят, если вдруг депрессивное состояние", — говорит Вертинская.

Шутить над возрастом могут позволить себе те, кто этот возраст не чувствует. Ослепительно красива, элегантна и сегодня, а что она делал со зрителем в 60-х?! Ее лицо, ее взгляд, ее стремительность — это целая эпоха.

Фильм, в котором она дебютировал как актриса, — «Застава Ильича». Ради Хуциева Марианна Вертинская отказала Тарковскому и роли в «Ивановном детстве».

Папа Александр Вертинский говорил, что характер его старшей дочери— взрывной, упорный — определился в два года.

День рожденья — классический, который год у дочери в Италии. Солнце — это самый нужный витамин в ее возрасте. С семьей и друзьями за огромным столом.