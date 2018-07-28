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Марианне Вертинской — 75
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Марианне Вертинской — 75 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
На нее оглядывались все мужчины Москвы, а женщины мечтали быть на нее похожими. Популярная актриса, звезда советского кинематографа Марианна Вертинская отмечает юбилей. «Застава Ильича», «Одинокая женщина желает познакомиться» и, конечно, «Семь невест ефрейтора Збруева» — такие разные роли только подчеркивали ее яркий талант.
Во всех интервью — про роли, про любимых режиссеров, мужчин, и никто не знает, какая она хозяйка великолепная, как готовит для друзей!
А какая она бабушка? «Самая лучшая», — говорит заслуженная артистка РСФСР Марианна Вертинская.
Лучшая в мире бабушка с внучками — и в театр, и в кино, и на выставки, и супчик любимый: одной — куриный, второй — с лапшой. Ее внуки — омоложение души. За остальное отвечают детиэ
"Дети контролируют, шевелят, если вдруг депрессивное состояние", — говорит Вертинская.
Шутить над возрастом могут позволить себе те, кто этот возраст не чувствует. Ослепительно красива, элегантна и сегодня, а что она делал со зрителем в 60-х?! Ее лицо, ее взгляд, ее стремительность — это целая эпоха.
Фильм, в котором она дебютировал как актриса, — «Застава Ильича». Ради Хуциева Марианна Вертинская отказала Тарковскому и роли в «Ивановном детстве».
Папа Александр Вертинский говорил, что характер его старшей дочери— взрывной, упорный — определился в два года.
День рожденья — классический, который год у дочери в Италии. Солнце — это самый нужный витамин в ее возрасте. С семьей и друзьями за огромным столом.
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