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Картина Коровина ушла с молотка за €560 тысяч
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Картина Коровина ушла с молотка за €560 тысяч 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Во Франции картину русского художника Константина Коровина «Веранда» продали за €560 тыс. Об этом сообщает Europe 1.
По данным телеканала, оценочная стоимость лота составляла €80 тыс.
Как отмечается, эта картина была написана Коровином в Крыму.
При этом «Веранда» является одной из последних картин художника, написанных до его эмиграции в Париж.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке Модильяни «Лежащая обнаженная» продали за рекордные $157,2 млн  Как отмечалось, «Лежащая обнаженная» была продана за самую высокую аукционную цену в истории Sotheby's.
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