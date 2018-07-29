Картина Коровина ушла с молотка за €560 тысяч

Во Франции картину русского художника Константина Коровина «Веранда» продали за €560 тыс. Об этом сообщает Europe 1.

По данным телеканала, оценочная стоимость лота составляла €80 тыс.

Как отмечается, эта картина была написана Коровином в Крыму.

При этом «Веранда» является одной из последних картин художника, написанных до его эмиграции в Париж.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке Модильяни «Лежащая обнаженная» продали за рекордные $157,2 млн Как отмечалось, «Лежащая обнаженная» была продана за самую высокую аукционную цену в истории Sotheby's.