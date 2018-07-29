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5 фильмов о Жаклин Кеннеди, которые можно пересматривать бесконечно
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5 фильмов о Жаклин Кеннеди, которые можно пересматривать бесконечно 

Harper’s Bazaar 45 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
«Жаклин Бувье Кеннеди», 1981
Первый фильм, посвященный судьбе Джеки Кеннеди, вышел еще в 1981 году, когда сама героиня была жива. Бывшая первая леди США тогда жила в Нью-Йорке, работала в одном из крупных издательств и занималась социальной деятельностью — Жаклин Кеннеди была одной из самых заметных фигур в протестах против застройки Нью-Йорка небоскребами и спасала от разрушения исторические здания в центре города. В это время на экраны вышел фильм «Жаклин Бувье Кеннеди», главную роль в котором сыграла самая популярная, пожалуй, актриса 80-х — Жаклин Смитт. Фильм пользовался популярностью, а сама актриса даже была номинирована за эту роль на «Золотой глобус». Правда, так и не получила его.
«JFK: Выстрелы в Далласе», 1991
Классика жанра с Кевином Костнером и двумя «Оскарами» в кармане. Один из них — за лучший монтаж. Вполне заслужено: в этом фильме о Кеннеди мастерски замиксованы игровые сцены и кадры хроники. Энергичный окружной прокурор Джим Гаррисон (Кевин Костнер) не верит в официальную версию убийства Кеннеди и принимается за собственное расследование. Разумеется, на пути он встречает массу препятствий и еще больше загадок. Получится ли у него разгадать их и ответить на ставший риторическим вопрос: кто убил президента?
«Клан Кеннеди», 2011
Мини-сериал о семействе Кеннеди, где актер Грег Киннер при определенном ракурсе пугающе похож на президента Кеннеди, а Кэти Холмс куда больше похожа на Джеки, чем другие актрисы. В 2011 году Холмс сыграла Жаклин Кеннеди в сериале «Клан Кеннеди», а весной этого года вышел уже второй его сезон «Клан Кеннеди: После Камелота». Здесь мы видим не только политические интриги, но и настоящую семейную драму клана Кеннеди: взаимоотношения Джона с женой Жаклин, отцом, матерью, братьями. В сущности это история о том, что президенты тоже люди. И у них вполне человеческие слабости.
«Серые сады», 2009
Фильм «Серые сады», удостоенный премии «Золотой глобус» за лучший мини-сериал или телефильм, основан на реальных событиях и рассказывает о двух эксцентричных родственницах Жаклин Кеннеди-Онассис — ее кузине Эдит Бувье и тете Эдит Бувье-старшей, которых сыграли Дрю Бэрримор и Джессика Лэнг. Эдит — модель, светская львица и танцовщица кабаре, которая чуть не вышла замуж за брата президента Кеннеди, Джозефа Кеннеди. В конце жизни Эдит обеднела и жила со своей матерью в заброшенном особняке неподалеку от Нью-Йорка: однажды туда нагрянула служба экологии и обнаружила, что дом настолько грязный и заброшенный, что его заполонили еноты и грызуны. Так родственники Жаклин Кеннеди оказались в центре экологического скандала, разбираться с которым пришлось бывшей первой леди. Саму Джеки Кеннеди, которая в фильме появляется уже будучи женой Онассиса, сыграла популярная американская актриса Джин Трипплхорн: в фильме ее героине уже под пятьдесят, но она все также элегантна и носит наряды знаменитых французских домов Chanel, Dior, Givenchy.
«Джеки», 2017
Последняя экранизация, связанная с историей Жаклин Кеннеди — драма «Джеки», главную роль в которой сыграла Натали Портман. Продюсер фильма Даррен Аронофски изначально пригласил на эту роль свою сейчас уже бывшую супругу Рэйчел Вайс, которая быстро выбыла из проекта, и на ее месте оказалась Портман. «Джеки» рассказывает о четырех самых тяжелых днях из жизни первой леди — дне гибели президента США Джона Кеннеди, и нескольких последующих. В фильме Портман появляется в костюме, похожем на знаменитый розовый комплект Chanel, в котором первая леди была в день убийства президента и которое, запачканное кровью, не снимала несколько дней, сказав свою знаменитую фразу: «Я хочу, чтобы все видели, что они сделали с Джоном».
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