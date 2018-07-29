Ловкие и неустрашимые: 7 крутых фильмов про суперагентов

На экранах «Миссия невыполнима. Последствия» — шестой фильм о приключениях Итана Ханта , и если после его просмотра захотелось еще больше интриг, перестрелок и торжества справедливости, то в онлайн-кинотеатре Okko кино про суперагентов есть на любой вкус и цвет. Запасайтесь попкорном (или что вы там любите), включайте и наслаждайтесь.

Девочка-убийца

«Ханна. Совершенное оружие»

Глядя на робкую бледненькую Ханну (Сирша Ронан), никогда не скажешь, что это безжалостная убийца. А ведь такая ошибка многим стоила здоровья или жизни. Ее растили как оружие, которое должно нанести удар мести одной из самых мощных организаций в мире — ЦРУ . Но при всех своих навыках и способностях Ханна всего лишь юная девушка, которой хочется нормальной жизни и любви.

Старая гвардия дает жару

«РЭД»

Есть желание посмотреть комедийный боевик с блестящими актерами и лихо закрученным сюжетом? «РЭД» — то, что надо. Фрэнк Мозес, Марвин Боггс, Джо Мэтисон и Виктория Винслоу — агенты спецслужб в отставке. Они бы и рады оставить в покое прошлое, но оно не оставляет в покое их. После того как Фрэнка (Уиллис) попытались убить, он объединяется с товарищами, чтобы выяснить, в чем дело и кто виноват.

Классический боевик с Броснаном

«Человек ноября»

Питера Деверо, отставного агента ЦРУ, втягивают в разборки международного масштаба. Выясняется к тому же, что главный враг Питера — его собственный ученик. Добротный классический боевик с четырехкратным Джеймсом Бондом в главной роли, множеством перестрелок и плохими русскими. Впрочем, что касается агента 007 — Пирс Броснан в одном из интервью сказал, что «Человек ноября» без проблем надрал бы Бонду задницу».

Кевин Костнер снова в деле

«3 дня на убийство»

2014 год, режиссер МакДжи, в ролях: Кевин Костнер, Эмбер Херд, Конни Нильсен

Агент Итан Раннер (Костнер) смертельно болен. Жить ему осталось от силы несколько месяцев, и он хочет провести это время с семьей. Однако секретные службы предлагают ему сделку: экспериментальное лекарство, которое продлит Раннеру жизнь, взамен на выполнение сложного и опасного задания.

Анджелина Джоли, КГБ и президент России

«Солт»

Агента ЦРУ Эвелин Солт обвиняют в сотрудничестве с русской разведкой, и она пускается в бега, чтобы обелить свое имя. Русских здесь много, в том числе российский президент; кроме того, по ходу дела выяснится, что с Эвелин не все так просто и без КГБ в ее биографии не обошлось. Интересно, что изначально сценарий писали для героя-мужчины, которого должен был играть Том Круз

Теплый ламповый привет из 90-х

«Дик Трэйси»

Экранизация комиксов Честера Гулда о благородном и неустрашимом сыщике Дике Трэйси, который один может бросить вызов зарвавшимся гангстерам. Стилистика Чикаго 30-х выполнена нарочито гротескно, что только способствует погружению в атмосферу: два из трех «Оскаров» ленты — за лучшие декорации и грим.

Основано на реальных событиях

«Самый опасный человек»

Адвокат Аннабель Рихтер пытается помочь выходцу из Чечни Исе Карпову, и оба они оказываются втянуты в планы спецслужб, стремящихся разоблачить террористов. Виновен Иса или нет, не имеет решающего значения. В погоне за крупной рыбой разведка использует любые средства, и в этой игре «наживкой» или «акулой» может оказаться кто угодно. Фильм снят по роману Джона ле Карре, который, в свою очередь, основан на истории реального человека.

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