Ловкие и неустрашимые: 7 крутых фильмов про суперагентов 

На экранах «Миссия невыполнима. Последствия» — шестой фильм о приключениях Итана Ханта, и если после его просмотра тебе захотелось еще больше интриг, перестрелок и торжества справедливости, то в онлайн-кинотеатре Okko кино про суперагентов есть на любой вкус и цвет. Запасайся попкорном (или что ты там любишь), включай и наслаждайся.
Девочка-убийца
«Ханна. Совершенное оружие»
2010 год, режиссер Джо Райт, в ролях: Сирша Ронан, Кейт Бланшетт, Эрик Бана, Том Холландер.
Глядя на робкую бледненькую Ханну (Сирша Ронан), никогда не скажешь, что это безжалостная убийца. А ведь такая ошибка многим стоила здоровья или жизни. Ее растили как оружие, которое должно нанести удар мести одной из самых мощных организаций в мире — ЦРУ. Но при всех своих навыках и способностях Ханна всего лишь юная девушка, которой хочется нормальной жизни и любви.
Старая гвардия дает жару
«РЭД»
2010 год, режиссер Роберт Швентке, в ролях: Брюс Уиллис, Джон Малкович, Морган Фримен, Хелен Миррен, Карл Урбан.
Есть желание посмотреть комедийный боевик с блестящими актерами и лихо закрученным сюжетом? «РЭД» — то, что надо. Фрэнк Мозес, Марвин Боггс, Джо Мэтисон и Виктория Винслоу — агенты спецслужб в отставке. Они бы и рады оставить в покое прошлое, но оно не оставляет в покое их. После того как Фрэнка (Уиллис) попытались убить, он объединяется с товарищами, чтобы выяснить, в чем дело и кто виноват.
Классический боевик с Броснаном
«Человек ноября»
2014 год, режиссер Роджер Дональдсон, в ролях: Пирс Броснан, Люк Брейси, Ольга Куриленко.
Питера Деверо, отставного агента ЦРУ, втягивают в разборки международного масштаба. Выясняется к тому же, что главный враг Питера — его собственный ученик. Добротный классический боевик с четырехкратным Джеймсом Бондом в главной роли, множеством перестрелок и плохими русскими. Впрочем, что касается агента 007 — Пирс Броснан в одном из интервью сказал, что «Человек ноября» без проблем надрал бы Бонду задницу».
Кевин Костнер снова в деле
«3 дня на убийство»
2014 год, режиссер МакДжи, в ролях: Кевин Костнер, Эмбер Херд, Конни Нильсен.
Агент Итан Раннер (Костнер) смертельно болен. Жить ему осталось от силы несколько месяцев, и он хочет провести это время с семьей. Однако секретные службы предлагают ему сделку: экспериментальное лекарство, которое продлит Раннеру жизнь, взамен на выполнение сложного и опасного задания.
Анджелина Джоли, КГБ и президент России
«Солт»
2010 год, режиссер Филлип Нойс, в ролях: Анджелина Джоли, Лив Шрайбер, Чиветель Эджиофор, Даниэль Ольбрыхский.
Агента ЦРУ Эвелин Солт обвиняют в сотрудничестве с русской разведкой, и она пускается в бега, чтобы обелить свое имя. Русских здесь много, в том числе российский президент; кроме того, по ходу дела выяснится, что с Эвелин не все так просто и без КГБ в ее биографии не обошлось. Интересно, что изначально сценарий писали для героя-мужчины, которого должен был играть Том Круз.
Теплый ламповый привет из 90-х «Дик Трэйси»
1990 год, режиссер Уоррен Битти, в ролях: Уоррен Битти, Аль Пачино, Гленн Хедли, Мадонна, Дастин Хоффман.
Экранизация комиксов Честера Гулда о благородном и неустрашимом сыщике Дике Трэйси, который один может бросить вызов зарвавшимся гангстерам. Стилистика Чикаго 30-х выполнена нарочито гротескно, что только способствует погружению в атмосферу: два из трех «Оскаров» ленты — за лучшие декорации и грим.
Основано на реальных событиях
«Самый опасный человек»
2014 год, режиссер Антон Корбайн, в ролях: Филип Сеймур Хоффман, Рэйчел МакАдамс, Уиллем Дефо, Робин Райт.
Адвокат Аннабель Рихтер пытается помочь выходцу из Чечни Исе Карпову, и оба они оказываются втянуты в планы спецслужб, стремящихся разоблачить террористов. Виновен Иса или нет, не имеет решающего значения. В погоне за крупной рыбой разведка использует любые средства, и в этой игре «наживкой» или «акулой» может оказаться кто угодно. Фильм снят по роману Джона ле Карре, который, в свою очередь, основан на истории реального человека.
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Фото: открытые интернет-источники