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Кто родился 29 июля
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Кто родился 29 июля 

Парламентская газета 18 минут назад
Фото: Парламентская газета
Нелли Владимировна Ким, советская гим­настка. Заслуженный мастер спорта СССР. Спортсменка — пятикратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и многократная чемпионка СССР.
Нелли Ким — первая гимнастка в истории Олимпийских игр, которая получила максимальную оценку (10 баллов) за вольные упражнения и опорный прыжок. В 1999 году Нелли Ким была включена в Международный зал славы спортивной гимнастики, который находится в Оклахома-Сити (США).
Игорь Яковлевич Крутой (64 года), композитор и продюсер. Народный артист России. Первый успех пришёл к композитору в 1987 году, когда его песня «Мадонна», написанная для Александра Серова, стала лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года».
Произведения Крутого звучат в исполнении Аллы Пугачевой, Игоря Николаева, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле, Александра Буйнова и др.
Он написал музыку к художественным фильмам: «Сувенир для прокурора», «Жажда страсти», «Снежная королева», «Родственный обмен», «Мадемуазель Живаго» и др.
Игорь Крутой был продюсером «Фабрики Звезд-4», является основателем и сопредседателем жюри конкурсов эстрадных исполнителей «Новая волна» и «Детская Новая волна».
Павел Петрович Кадочников (1915-1988), актёр театра и кино. Народный артист СССР. Был артистом Ленинградского нового театра юного зрителя, где играл самые различные роли от сказочных героев доэпических, возрастных ролей. В 1935 году начал сниматься в кино. Его первой работой стала эпизодическая роль в картине «Несовершеннолетние».
Всенародная слава к Павлу Кадочникову пришла в 1947 году, после выхода на экраны фильма «Подвиг разведчика». Следующей звёздной ролью актёра стал образ Алексея Маресьева в картине «Повесть о настоящем человеке». Всего он снялся в более 70 фильмах, среди них «Антон Иванович сердится», «Оборона Царицына», «Иван Грозный», «Далеко от Москвы», «Укротительница тигров», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и др.
Иван Константинович Айвазовский (1817-1900), русский художник. Настоящее имя — Ованес Константинович Гайвазовский. Он вошёл в историю искусства как великий маринист. Одной из самых известных картин Айвазовского является «Девятый вал». Он также посвятил многие свои работы подвигам русских моряков — «Чесменский бой», «Наварринский бой» и др. В общей сложности художник написал больше 6 тысяч работ.
Айвазовский первый среди русских художников стал устраивать выставки картин не только в Петербурге и Москве, но и в столицах европейских государств, а также во многих провинциальных городах России: Симферополе, Одессе, Николаеве, Риге, Киеве, Варшаве, Харькове, Херсоне, Тифлисе и других. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок.
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