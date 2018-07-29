Кто родился 29 июля

Нелли Владимировна Ким, советская гим­настка. Заслуженный мастер спорта СССР. Спортсменка — пятикратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и многократная чемпионка СССР.

Нелли Ким — первая гимнастка в истории Олимпийских игр, которая получила максимальную оценку (10 баллов) за вольные упражнения и опорный прыжок. В 1999 году Нелли Ким была включена в Международный зал славы спортивной гимнастики, который находится в Оклахома-Сити (США).

Игорь Яковлевич Крутой (64 года), композитор и продюсер. Народный артист России. Первый успех пришёл к композитору в 1987 году, когда его песня «Мадонна», написанная для Александра Серова , стала лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года».

Он написал музыку к художественным фильмам: «Сувенир для прокурора», «Жажда страсти», «Снежная королева», «Родственный обмен», «Мадемуазель Живаго» и др.

Игорь Крутой был продюсером «Фабрики Звезд-4», является основателем и сопредседателем жюри конкурсов эстрадных исполнителей «Новая волна» и «Детская Новая волна».

Павел Петрович Кадочников (1915-1988), актёр театра и кино. Народный артист СССР. Был артистом Ленинградского нового театра юного зрителя, где играл самые различные роли от сказочных героев доэпических, возрастных ролей. В 1935 году начал сниматься в кино. Его первой работой стала эпизодическая роль в картине «Несовершеннолетние».

Всенародная слава к Павлу Кадочникову пришла в 1947 году, после выхода на экраны фильма «Подвиг разведчика». Следующей звёздной ролью актёра стал образ Алексея Маресьева в картине «Повесть о настоящем человеке». Всего он снялся в более 70 фильмах, среди них «Антон Иванович сердится», «Оборона Царицына», « Иван Грозный », «Далеко от Москвы», «Укротительница тигров», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и др.

Иван Константинович Айвазовский (1817-1900), русский художник. Настоящее имя — Ованес Константинович Гайвазовский. Он вошёл в историю искусства как великий маринист. Одной из самых известных картин Айвазовского является «Девятый вал». Он также посвятил многие свои работы подвигам русских моряков — «Чесменский бой», «Наварринский бой» и др. В общей сложности художник написал больше 6 тысяч работ.

Айвазовский первый среди русских художников стал устраивать выставки картин не только в Петербурге и Москве, но и в столицах европейских государств, а также во многих провинциальных городах России: Симферополе, Одессе, Николаеве, Риге, Киеве, Варшаве, Харькове, Херсоне, Тифлисе и других. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок.