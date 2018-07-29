Смерть сыновей и другие испытания, выпавшие звезде «Укротительницы тигров» Павлу Кадочникову

Современное поколение знает Павла Кадочникова в основном по героическим ролям. Но актер мог играть кого угодно, он так мастерски перевоплощался, что сам Сергей Эйзенштейн восхищался и называл его «оборотень Кадочников». По иронии судьбы расплата за невероятную популярность оказалась очень жестокой — на долю звезды советского кино, которого многие считали баловнем судьбы, выпало множество испытаний. Он мог стать художником Фильм «Совершеннолетние» (1935 г) стал кинодебютом Павла Кадочникова. Кадр из фильме

Павел Кадочников родился 29 июля (по старому стилю 16 июля) 1915 года в Петрограде. С этим городом была связана вся его жизнь. «Он наш, питерский», — с гордостью станут говорить его земляки, когда лицо актера будет смотреть с множества открыток и афиш. С детства он очень хорошо рисовал, мечтал стать художником, но из-за болезни отца Паше пришлось бросить школу и отправиться на завод — учеником слесаря. Все решил, как это обычно бывает, случай.

По соседству с художественной студией, где он занимался, была театральная, ее руководитель обратил внимание на четырнадцатилетнего паренька. А через год отправил его на прослушивание к режиссеру Борису Зону, набиравшего курс в театральном техникуме. Когда учебное заведение расформировали, почти весь курс перевели в техникум сценических искусств (сегодня — Российский государственный институт сценических искусств). Так 15-летний Павел оказался одним из самых молодых его студентов.

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Первые роли знаменитых советских киноактёровМало кто помнит дебютные работы в кино молодых советских артистов, которые впоследствии стали настоящими звёздами. После окончания учебы Кадочников стал актером Нового театра юного зрителя. В 1934 году он женился на своей коллеге и однокурснице Розалии Котович. Подруги девушку отговаривали: Кадочников слыл ловеласом. Однако этот брак оказался удивительно крепким: вместе они прожили больше 50 лет. В 1944 году у Розалии и Павла родился сын Петр. А через два года на пороге их дома появился подросток, как две капли воды похожий на Кадочникова-старшего в этом возрасте. В ранней юности у Павла случился роман с актрисой Татьяной Никитиной , которая была значительно старше его. Та родила от 17-летнего юноши сына Костю. Как впоследствии рассказывала внучка знаменитого актера, по отношению к Павлу Петровичу женщина повела себя жестоко: не давала ему видеться с сыном, отказывалась от денег, которые актер передавал для него — а после того, как узнала о его женитьбе, затребовала алименты сразу за несколько лет.

Как вспоминали родственники, когда на Кадочникова обрушилась всесоюзная популярность, к ним домой не раз приходили женщины, которые говорили, что ждут или уже родили от знаменитого актера ребенка. По поклонницам Павла Петровича, дежурившим у подъезда, можно было сверять часы — они появлялись как раз тогда, когда ему нужно было и отправляться на спектакль. Ко всему этому Розалия Ивановна относилась с юмором и терпением. А Костю она приняла как родного. «Укротительница тигров» Кадр из фильма «Подвиг разведчика» (1947 г.)

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Маргарита Назарова »: как снимали сериал про советскую дрессировщицуЗнаменитым на всю страну Павел Кадочников стал в 1947 году после выхода фильма «Подвиг разведчика». Следующий фильм, «Повесть о настоящем человеке», где он сыграл легендарного летчика Алексея Маресьева , также стал его звездным часом. Но потом, в начале 50-х, его почти перестали снимать.

Лишь после смерти Сталина Кадочников снова стал востребован у режиссеров, он снялся в нескольких фильмах подряд, в том числе и в знаменитой «Укротительнице тигров». Почти все трюки актер исполнял сам, без дублеров. Купил себе мотоцикл и тренировался в свободное время. В бесстрашного красавца-мотогонщика, героя Кадочникова, влюбились миллионы девушек. В картине снималась и юная Людмила Касаткина . Павел Кадочников опекал молодую актрису.

Кадр из фильма «Укротительница тигров» (1954 г.)

«Он был первым человеком, благодаря которому я поверила в свои возможности», — скажет впоследствии она. Но тогда, в 1954-м, все заговорили о том, что между Касаткиной и Кадочниковым роман. А через некоторое время актер на «Ленфильме» познакомился с красавицей-цыганкой, певицей и актрисой Театра эстрады Маргаритой Шумской. Об их романе знали многие. Но не знали его последствий. Много лет спустя станет известно, что у Шумской есть от Павла Кадочникова сын. Отец и сын В 60-х Павел Петрович начал также работать как режиссер. Новый виток популярности актера пришелся на 70-е, после выхода фильма Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Сын Петр тоже пошел по стопам знаменитого отца, стал актером. В 1977 году они вместе снялись в киноповести Бориса Мансурова «Сюда не залетали чайки». А через четыре года 36-летний Петр Кадочников погиб в Прибалтике, где отдыхал с друзьями.

Петр Кадочников в фильме «Благочестивая Марта» (1980 г.). Кадр из фильма

Говорили разное — вплоть до того, что актера убили. Но его старшая дочь, актриса Наталья Кадочникова, которой на момент гибели отца было 12 лет, рассказывала, что виной всему была нелепая случайность. На отдыхе компания развлекалась, мужчины дурачились. У Петра был фирменный «трюк» — залезть на березу и, держась за ее ветки, раскачиваться. Так он поступил и в тот день — только вместо березы выбрал сосну, не учтя, что ее ветки не такие гибкие. Кадочников упал с высоты около трех метров, получил черепно-мозговую травму и множественные переломы — в больницу его доставили без сознания, а через несколько дней актер умер.

О смерти сына Павел Петрович узнал на съемках картины «Проданный смех». И, рассказывали, тогда он впервые выпил на съемочной площадке. Актеру предлагали отложить съемки, но он отказался, после смерти сына он работал все больше и больше, пытаясь таким образом заглушить горе. И старел — буквально с каждым днем. А Розалия Ивановна, после замужества ушедшая из профессии и всю свою жизнь посвятившая мужу и сыну, полностью замкнулась в себе. Это стало не единственным испытанием, обрушившимся на семью: как раз тогда супруга узнала, что у мужа есть сын от Шумской. Общаться с ним она Кадочникову запретила. Испытания судьбы Кадр из фильма «Серебряные струны» (1987 г.).

Через три года, в 1984-м, от сердечного приступа скончался старший сын актера, Константин. Это стало еще одним ударом для Павла Петровича. Близкие замечали, что он очень сдал, похудел, одна за другой на актера сыпались различные болячки. Отношения Розалии Ивановны с невесткой, вдовой Петра Кадочникова, всегда бывшие непростыми, обострились до предела. Большая, казавшаяся всем дружной, семья разрушилась. Они разъехались — стараниями Павла Кадочникова невестка с дочерьми получила отдельную квартиру. Но старшая дочь, Наталья, вскоре вернулась жить к дедушке с бабушкой.

Наталья Кадочникова продолжила династию, по стопам знаменитого деда пошел и один из ее сыновей. Только вот Павел Петрович об этом узнать не успел. Ее любимый Дидя, как она называла дедушку, скончался, когда девушка училась на первом курсе ЛГИТМиКа. Его последней работой стал фильм «Серебряные струны», где Кадочников не только сыграл одну из ролей, но был режиссером-постановщиком и одним из сценаристов.

Так как у Павла Петровича сильно упало зрение, была глаукома, сценарий он надиктовывал коллеге — тот как раз говорил, что хочет поступать на сценарный факультет. Когда фильм вышел, в титрах стояли две фамилии — Кадочникова и его соавтора. А буквально через день Павел Петрович получил повестку в суд: соавтор заявил, что именно он является настоящим автором, а Кадочников украл у него идею и сценарий. Эта неприятная история, несомненно, сыграла свою роль. В мае 1988 года Павел Кадочников скончался от острой сердечной недостаточности на 73-м году жизни в одной из больниц Ленинграда.