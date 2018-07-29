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Disney выпустит мультфильм об африканской принцессе‐спасительнице
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Disney выпустит мультфильм об африканской принцессе‐спасительнице 

360tv.ru 31 минуту назад
Компания Disney впервые создать мультфильм, героиней которого станет африканская принцесса. В настоящее время вовсю идет работа над проектом, который получил название Sade. Об этом сообщает сайт газеты «Известия».
Как сообщает телеканал NBC, новая картина будет посвящена нелегкой борьбе героини Сады, которая старается спасти королевство, применяя магические способности.
Известно, что над сценарием будут работать Ола Шокунби и Линсди Рид Палмер. А вот режиссером может стать Рик Фамуйива.
По словам экспертов, в Disney на протяжении последних лет наблюдают за разнообразием вкусов. Специалисты отмечают, что компания «понимает движения рынка и пытается создать оригинальный контент, отвечающий его запросам».
В настоящее время неизвестно, когда новый мультфильм выйдет на экраны, поскольку работа над проектом находится на ранней стадии.
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