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Disney выпустит первый мультфильм об африканской принцессе
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Disney выпустит первый мультфильм об африканской принцессе 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Как сообщили западные СМИ, это первый случай, когда главной героиней картины станет африканка.
Компания Disney выпустит первый мультфильм, главной героиней которого станет афроамериканская принцесса по имени Саде, передает телеканал NBC.
Отмечается, что анимационная компания выступает на расовое равенство, кроме того, она «понимает движения рынка и пытается создать оригинальный контент, отвечающий его запросам».
По замыслу сценаристов, принцессе Саде предстоит спасти целое королевство, используя магические способности.
Работой над текстом уже занимаются Линдси Рид Палмер и Ола Шокунби, а режиссером проекта станет Рика Фамуйив.
Дата премьеры картины остается неизвестной.
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