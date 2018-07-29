Disney выпустит первый мультфильм об африканской принцессе

Как сообщили западные СМИ, это первый случай, когда главной героиней картины станет африканка.

Отмечается, что анимационная компания выступает на расовое равенство, кроме того, она «понимает движения рынка и пытается создать оригинальный контент, отвечающий его запросам».

По замыслу сценаристов, принцессе Саде предстоит спасти целое королевство, используя магические способности.

Работой над текстом уже занимаются Линдси Рид Палмер и Ола Шокунби, а режиссером проекта станет Рика Фамуйив.

Дата премьеры картины остается неизвестной.