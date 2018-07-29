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Как сейчас выглядит звезда культового фильма «Есения
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Как сейчас выглядит звезда культового фильма «Есения 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Мексиканской актрисе Жаклин Андере скоро исполнится 80!
После выхода на экраны мелодрамы о судьбе красавицы-цыганки в 1971 году имен Есения среди новорожденных девочек стало в несколько раз больше. Причем не только во всей Латинской Америке, но в России. В нашей стране лента была невероятно популярна. Да что говорить, и сейчас ее любят и помнят все поколения. Неудивительно, что перед юбилеем исполнительницы главной роли Жаклин Андере запросы о том, как она сейчас выглядит, в интернете появляются все чаще.
Полное имя актрисы, отметим, звучит как Мария-Эсперанса Жаклин Андере Агуилар. Она родилась 20 августа 1938 года в Мехико, а карьеру в кино начала в 20-летнем возрасте, в 1959-м. Сначала, как часто бывает, актриса в основном снималась в эпизодах. И лишь в 24 года получила первую главную роль в телесериале «Агония любви». С тех пор ее карьера резко пошла вверх, а через восемь лет Жаклин, получив роль Есении в одноименном кино, и вовсе стала мировой знаменитостью.
Жаклин Андере в роли Есении
После «Есении» актрису начали ассоциировать исключительно с этой ролью. Однако затем она сыграла главных персонажей и во многих других достойных фильмах и сериалах, таких как «Развод» 1973 года, «Проклятие» 1983 года, «Моя судьба — это ты» 2000 года, «Настоящие герои» 2010 года и многих-многих других.
В настоящее время на счету Андере более 70 проектов. И это не предел. Жаклин продолжает сниматься в кино, а в настоящее время задействована в сериале «Любовь вне закона».
Также звезда Латинской Америки принимает участие в театральных постановках, часто становится гостьей светских раутов. Впрочем, в свои 79 лет выглядит Жаклин Андре прекрасно! А как она стильно одевается…
Что касается личной жизни звезды, то она очень стабильна. В 23 года актриса вышла замуж за известного аргентинского режиссера Хосе Фернандеса Унсайна, с которым прожила долгих 30 лет, до его смерти в 1997 году. У пары осталась дочь Шанталь Андере. Ей сейчас 46 лет, и она, как и мама, является актрисой театра и кино.
Жаклин Андере с дочерью Шанталь
Жаклин Андере
Жаклин Андере
Жаклин Андере
Жаклин Андере
Жаклин Андере
Жаклин Андере
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