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Звезда «Миссия невыполнима» рассказал об инциденте с полицией
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Звезда «Миссия невыполнима» рассказал об инциденте с полицией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Актер Винг Реймс, известный по ролям в фильмах «Миссия невыполнима» и «Криминальное чтиво», рассказал об инциденте с полицией, который произошел с ним два года назад. Об этом сообщает ABC News.
По словам актера, он был у себя дома, и открыв дверь, увидел полицейских с наставленным на него оружием. Выяснилось, что соседка позвонила в службу 911 и сообщила, что «крупный чернокожий мужчина» вломился в дом Реймса.
Отмечается, что конфликт угас после того, как один из офицеров узнал актера, однако не благодаря его ролям: сыновья мужчин играли друг с другом в баскетбол. После этого полицейские отвели Реймса к дому его соседки, чтобы представить его и прояснить ситуацию.
Ранее сообщалось, что вышел первый трейлер фильма «Миссия невыполнима: Последствия».
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