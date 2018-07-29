Легко принять за Одессу: Тодоровский снимет кино в Таганроге

Режиссер Валерий Тодоровский написал письмо в управление культуры администрации Таганрога. Он попросил предоставить возможность для съемок нового фильма в городе с 10 по 30 сентября. Режиссер планирует снять кино, действие которого проходит в Одессе 1970-х годов.

— Предварительная защита кинопроекта, уже прошла в Министерстве культуры РФ . Фильм будут снимать в Бухаресте, Анапе, Сочи, Таганроге, — сообщила администрация Таганрога.

Режиссер не может провести съемке в самой Одессе из-за того, что Леониду Ярмольнику , играющему главного героя, запрещен въезд в Украину.

— В итоге часть декораций решено возвести в павильонах «Мосфильма», а сцены снять в городах, которые легко принять за Одессу, — добавили в администрации.

Два года назад Тодоровский проводил в Ростове съемки «Лавстори». Тогда съемки проводили на Пушкинской улице, улице Вагулевского, Левом берегу Дона и трассе Азова.