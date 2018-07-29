Младенец, бабушка, лесоруб и безрукий рыбак: для сериала с Чулпан Хаматовой набирают массовку

Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial) 14 Янв 2018 в 2:25 PST В Перми проводится кастинг для сериала «Зулейха открывает глаза». Главную роль сыграет Чулпан Хаматова. Съемки пройдут в Прикамье и Казани.

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