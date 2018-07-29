Младенец, бабушка, лесоруб и безрукий рыбак: для сериала с Чулпан Хаматовой набирают массовку 

Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial) 14 Янв 2018 в 2:25 PST В Перми проводится кастинг для сериала «Зулейха открывает глаза». Главную роль сыграет Чулпан Хаматова. Съемки пройдут в Прикамье и Казани.
Сериал снимают для телеканала «Россия 1». «Зулейха открывает глаза» — роман казанской писательницы Гузели Яхиной, рассказывающий о раскулачивании в 30-е годы прошлого века. Действие проходит в небольшой татарской деревне. Зимой в 1930 году у крестьянки Зулейхи убивают мужа, а её вместе с сотнями других переселенцев отправляют в ссылку в Сибирь по каторжному маршруту. Сейчас на съемки в Хохловке требуются 250 человек. Оплата — от 500 до пяти тысяч рублей в зависимости от сложности роли. Съемки будут проходить с 20 по 31 августа. На роль матросов набирают 20 мужчин от 25 до 40 лет. Желательно наличие усов. Нужны народные, фактурные лица, пишут организаторы. Могут быть шрамы и родимые пятна. На роль поселенцев лагеря нужны 35 человек разных национальностей. Возраст от 30 до 50. Также необходимы конвоиры и охранники, которые будут сопровождать раскулаченных на барже и в лагере — 30 человек с суровыми лицами, возраст от 30 лет. Самая массовая роль — раскулаченные на барже. Их требуется 150 человек. Из них 100 мужчин и 40 женщин в возрасте от 25 до 90 лет, 10 детей от 7 до 14 лет. Из специфических ролей можно выделить лесорубов. Для съемок требуются профессионалы, поскольку необходима точность движений. — Разрешат повалить только два дерева, снимать будут с квадрокоптера, — рассказали организаторы. — Нужна точность в движениях, валить дерево под определенным углом и в определенную сторону, без дубля. На роль второго плана требуется мужчина 40-50 лет без правой руки от локтя. Он будет играть рыбака. По плану съемки с ним пройдут в Хохловке и в Казани. Также на второстепенную роль требуется бабушка лет 70. Желательно, актриса с опытом съемок, поскольку и ей придется ехать в Казань. Ее героиня будет появляться в кадре на протяжении всего сериала. Авторы сериала ищут и малышей: трех новорожденных, трех 2-4 месячных ребят и мальчишку лет двух. Все будут играть одного мальчика Юзуфа. Дети должны быть смуглыми. Вместе с двухмесячными малышами нужна и кормящая мать, которая будет в кадре дублировать Чулпан Хаматову, поэтому размер одежды мамы должен быть 44-й. Пожалуй, самая сложная роль достанется старшему мальчику. Ему придется гладить медведя. — Сцена очень серьезная. Крупный план, — рассказывают организаторы. — Ребенок сидит на поляне, мать собирает ягоды. Ребенок увидел медведя и подошел его гладить. Мать стреляет в медведя. Медведя будут усыплять. Ребенок должен подойти и погладить ушко медведя. Чтобы пройти кастинг, отправьте информацию о себе: возраст, размер одежды и обуви, фото в полный рост, портрет на почту ams_moscov@mail.ru с пометкой ЗУЛЕЙХА ХОХЛОВКА. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 89641946060.