Фестиваль польского кино состоится в Нижнем Новгороде 

В программу войдут девять полнометражных художественных и документальных фильмов, а также серия короткометражек, снятых в 2016 — 2017 годах. Откроет фестиваль показ картины режиссера Мити Окорна «Планета синглов». Также зрители увидят фильмы «Я — убийца», «Мария Склодовска-Кюри», «Однажды в ноябре», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «За синей дверью», «Лучше всех», «Причастие» и «Послеобразы». В программе фестиваля будут представлены и картины, снятые студентами и выпускниками ведущих польских киношкол. Программа рассчитана на зрителей старше 18 лет. Как отмечают организаторы, фестиваль «Висла» проходит в России уже на протяжении 11 лет и дает зрителям возможность познакомиться с наиболее выдающимися произведениями польского кинематографа.