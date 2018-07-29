Еще один «Батальон». Другой!

Не знаю, как у вас получится не запутаться, но для начала — факт: в Адыгее завершились съемки военно-исторической драмы телеканала НТВ «Батальон».

Александр Бухаров, Первая ассоциация — название: ну конечно, «Батальон» — это потрясающая Аронова, ее очаровательные коллеги-женщины в роли героических дам периода Первой мировой…! Вот честно — не знаю, зачем эта путаница с названиями, но НТВ снял совершенно иной фильм. В центре сюжета этого фильма — десять русских разведчиков, которые благодаря своей смелости, уму и смекалке пытаются отстоять территорию перед соперником, чьи силы превосходят их в… шестьдесят раз. Главные роли в картине исполнили Максим Щеголев Михаил Бабичев , Полина Ястребова и Пьер Бурель . И действие фильма разворачивается не в начале ХХ века, а в конце — в 1999 году.

Итак, Югославия находится на пике распада, а албанское население навсегда хочет избавить свою землю от сербов. Аэропорт Приштина — важный стратегический объект, и если его займет Армия освобождения Косово во главе с Брахимом (Михаил Бабичев), то местные албанцы устроят настоящий геноцид сербского народа. Чтобы не допустить передачу оружия косовским боевикам и не дать захватить аэропорт, на объект отправляют группу спецназовцев ГРУ . Ситуация осложняется тем, что оружия нет, воздушное пространство закрыто, а до ближайшего батальона почти 10 часов ходьбы. Помочь им может только ранее внедренный в армию Косово разведчик Андрей (Максим Щеголев). Однако выполнить поставленную задачу ему не удается: цыгане похищают его возлюбленную Венеру (Полина Ястребова) — дочь Брахима, и Андреем должен сделать выбор — защитить честь любимой девушки или отдать долг Родине…

Специально для съемок продюсеры проекта пригласили профессионального пилота с 45-летнем стажем работы, который и предоставил легендарный «кукурузник». Для эффектности и реалистичности боевых сцен в картине была задействована целая группа профессиональных каскадеров, выполнявших сложные трюки.