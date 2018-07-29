Пол Радд — самый очаровательный актер Голливуда

Обезоруживающая улыбка, задорная искорка в глазах и всегда позитивный настрой — «эликсир молодости» самого милого артиста Америки Пола Радда . Будучи на пятом десятке актер комедий и мелодрам перешел на «супергеройский уровень». Человек-муравей в исполнении Пола Радда стал одним из самых умилительных и веселых супергероев Марвел и уж точно лучшим отцом киновселенной. «Киноафиша. Инфо» проследила путь актера от исполнителя романтических ролей до героя, обладающего суперспособностями.

Детство и юность Пола Радда

«Друзья» и другие телепроекты с участием Пола Радда

Пол Радд: начало карьеры в кино

Комедийные и трагикомедийные роли Пола Радда

Пол Радд — Человек-муравей

Детство и юность Пола Радда

Пол Радд с семьей

С самого детства будущий актер кривлялся и шутил на радость окружающим: Полу нравилось быть в центре внимания. Позже удачные юмористические выходки выручали Пола от непонимания и отчуждения в обществе, так как мальчик частенько чувствовал себя аутсайдером в чужой культуре. Родители Радда — потомки евреев из России, Беларуси и Польши (к слову, дедушка Пола некогда сократил фамилию Радницки на западный манер) — воспитывали сына в своей традиции. Чтобы не тушеваться и чувствовать себя уверенно среди христиан, мальчик смело шутил над самим собой, чем доводил одноклассников до слёз. Школа дала Полу ценный урок: лучше быть беззаботным весельчаком, чем грустить по поводу и без. Стать настоящим актером-комиком Пол захотел после того, как его отец сломал диван во время просмотра шоу «Монти Пайтон». Окончив школу, Радд изучал театральное искусство в Канзасском университете, затем продолжил обучение в Американской академии драматических искусств в Лос-Анджелесе.

«Друзья» и другие телепроекты с участием Пола Радда

Пол Радд в телесериале «Друзья»

Перед стартом в кино, Пол Радд пробовал свои силы в телепроектах. Первым сериалом в карьере артиста стали «Сестры» (1992-1995), в котором Радд сыграл Кирби Куимби Филби. В ситкоме «Дикий овес» (1994) Пол примерил амплуа социального работника Брайана Гранта . Однако мировую известность Пол Радд получил благодаря роли Майка Ханнигана, мужа Фиби ( Лиза Кудроу ), в популярном телесериале «Друзья». Ситком стал одним из немногих долгоиграющих проектов в карьере артиста, Пол появился в трех сезонах «Друзей». Сам Радд неоднократно признавался: роль Майка не является чем-то выдающимся. «В „Друзьях“ я лишь болтался на заднем плане, общаясь с Гюнтером», — такими словами актер оценил свой вклад в ситком. Радд также запомнился зрителям по псевдодокументальному сатирическому телепроекту «Парки и зоны отдыха» (2009-2015), в котором он сыграл кандидата в городской совет Бобби Ньюпорта.

Пол Радд: начало карьеры в кино

Первым киноопытом Пола стала роль Джоша Лукаса в романтической комедии «Бестолковые» (1995), снятой по мотивам романа «Эмма» Джейн Остин. Картина с Алисией Сильверстоун , Бриттани Мерфи и Стэйси Дэш в главных ролях стала культовой и получила перерождение в виде телесериала и серии книг. Персонаж Радда Джош — сознательный идеалист, мечтающий стать адвокатом по экологическому праву. Обаятельный актер завоевал любовь публики и отлично зарекомендовал себя в качестве романтического героя. Роль Джоша Пол всегда вспоминает с теплотой.

Майклом Кейном и Радд прекрасно справился с образом Дэйва Пэриса в современной трактовке шекспировской пьесы «Ромео+Джульетта» База Лурмана (1996). В комедии «Объект моего восхищения» (1998) героем Пола стал учитель начальной школы с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которому сложно противостоять своей природе. В историческая военной драме Лассе Хальстрёма «Правила виноделов» (1999) Пол работал на одной площадке с Тоби Магуайром Шарлиз Терон . В фильме Радд исполнил роль военного лейтенанта Уолли Уортингтона. Удачным для Пола оказался образ рассказчика Ника Каррауэя в экранизации «Великого Гэтсби» (2000).

Комедийные и трагикомедийные роли Пола Радда

Кадр из фильма «Любовь по-взрослому»

Несмотря на частые роли обаятельных любовников, Радд прекрасно справлялся с амплуа наученных горьким опытом циников либоа уставших от жизни мужчин. В дебютной комедии Джадда Апатоу «Сорокалетний девственник» (2005) Полу достался образ расстроенного экс-бойфренда Дэвида . В комедийной мелодраме «Я никогда не буду твоей» (2007) Пол сыграл молодого любовника стареющей, но привлекательной женщины ( Мишель Пфайффер ).

В ленте «Немножко беременна» (2007) Радд перевоплотился в страдающего фрустрацией Пита, мужа сестры главной героини. В последовавшем за ней спин-оффе «Любовь по-взрослому» (2012) Питт и его жена стали центральными персонажами фильма, посвященного проблемам немолодой семейной пары. В комедии «Жажда странствий» (2012) Пол сыграл жителя Нью-Йорка, уставшего от суеты и сменившего мегаполис на тихий городок.

В камерной трагикомедии Дэвида Гордона Грина «Властелин разметки» (2013), получившей «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за режиссуру, Радд исполнил роль разметчика-философа. Картина рассказывает о двух парнях, устроившихся перекрашивать дорожную разметку. Во время работы парни хорошо узнают друг друга лучше и начинают дружить.

Пол Радд — Человек-муравей

Человек-муравей Пол Радд

На роль супергероя Человека-муравья Скотта Лэнга руководство Марвел рассматривало две кандидатуры: Джозефа Гордона-Левитта и Пола Радда. Удача оказалась на стороне второго, для Пола роль стала новой вехой в карьере. На первый взгляд, его герой Скотт Лэнг — заурядный взломщик, творящий чудеса лишь при наличии муравьиного костюма. Природные суперспособности Лэнга — обаяние, юмор и любовь к окружающим, в особенности, к своей «странной семье» — дочери, бывшей жене и ее новому избраннику. В 2015 году Пол снялся в сольном фильме о своем персонаже (всем бы так везло!), на следующий год зрители увидели его в команде Мстителей («Первый мститель: Противостояние»). В 2018 году персонаж Радда пропустили разгромную «Войну бесконечности», зато вместе с Эванджелин Лилли выпустил пар в милой комедии «Человек-муравей и Оса» (2018). Судя по сценам после титров, Человек-муравей вместе с оставшимися в живых супергероями будет спасать мир от злодейств Таноса. Наверняка, это будет непростое, но милое действо.

Полом Раддом любовалась Екатерина Радюк