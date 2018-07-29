Кто был на красной дорожке, и кому достался Гран-при фестиваля «ГорькийFest»

Праздничное мероприятие началось с выступления группы «Пролетарское танго» и оговорки Дмитрия Готсдинер. Он назвал фестиваль «ГогольFest», но потом быстро исправился и извинился за «оговорки по Фейду».

С приветственной речью обратился к гостям вечера ВРИО Нижегородской области Никитин Глеб Сергеевич . Выразив слова благодарности организаторам фестиваля, он предложил следующий «ГорькийFest» провести на новом стадионе города.

"В прошлом году на «Горький Fest» пришло около 1000 человек. А в этом — 21 тысяча. Побили рекорд в 21 раз. Увеличили количество площадок под кинофильмы до 13 штук. Поэтому, предлагаю в следующем году задействовать наш новый стадион"

ВРИО губернатора Глеб Никитин. Фото: Вероника Кирсанова

Как отметила Ирина Волкова в своей речи, картин много, они все разные, поэтому режиссеров в номинации «Спецприз» будет несколько. Ими стали: Дмитрий Булгаков , «Дом на голове Клаузеверца», Лена Ланских «Восьмой вид», Денис Шибаев , «Мира». Дмитрий Булгаков. Фото: Вероника Кирсанова Специальный приз «За актерский ансамбль» получил короткометражный фильм Ольги Привольновой «Насквозь», о поездке первокурсников школы-студии МХАТ из Москвы до Владивостока и обратно. Когда за 14 дней дороги студенты должны были собрать истории незнакомых пассажиров, чтобы в дальнейшем использовать их образ в итоговом спектакле.

Статуэтка «Специальный приз жюри» ушла Роману Жигалову, фильм «Лес».

Приза «За режиссуру» получила Мария Полякова за работу «Путешествие в Париж». Гран-при фестиваля «ГорькийFest» была отдано картине «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко . Фильм о маленькой девочке, которая, не смотря на войну, расстрел родителей, смогла выжить и сохранить в себе человека.

"Я очень рад, что мы с коллегами даже не спорили по поводу лучшего фильма фестиваля. Приняли это решение единогласно", — сказал Николай Досталь , вручая награду.

Николай Досталь с супругой. Фото: Вероника Кирсанова Застуженную статуэтку получал продюсер ленты Андрей Савельев

"Спасибо большое! Для нас это очень ценно. Наш фильм… он из сердца".

По окончанию церемонии закрытия президент фестиваля Михаил Пореченков выразил благодарность администрации города за помощь в проведении и организации «ГорькийFest». Сказал «спасибо» режиссерам за их картины, и зрителям за их интерес.

"То, что мы и вы увидели за время фестиваля — это фантастика. Все площадки работали, были заполнены все залы кинотеатров. Огромное всем спасибо!" Михаил Пореченков и Оксана Михеева . Фото: Вероника Кирсанова