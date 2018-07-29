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Кем в жизни были прототипы героев фильма «Офицеры»
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Кем в жизни были прототипы героев фильма «Офицеры» 

Русская семерка 52 минуты назад
Фото: Русская семерка
Борис Васильев использовал только одного реально существовавшего персонажа при написании сценарпя «Офицеров» — Ивана Варавву. Сам поэт был далек от воплощенного на экране кинематографического образа. Остальные персонажи культового фильма — плод воображения его создателей.
Варавва был поэтом
Как вспоминал сам сценарист, прототипом одного из главных героев картины был действительно человек по имени Иван Варавва, кубанский казак и поэт. Васильев с ним познакомился в Минкульте СССР. Об истории с красными шароварами Варавва рассказал Васильеву про своего деда. Сценарист «Офицеров» «срисовал» черты персонажа, которого должен был играть Василий Лановой, о своего знакомого.
Выжили, потому что отсидели
Георгий Юматов играл в фильме отчасти самого себя — гримерам «Офицеров» не нужно было стараться, поскольку шрамы от огнестрельных ранений у артиста, когда в одном из эпизодов он демонстрирует спину своей кинематографической жене, натуральны — Юматов прошел Великую Отечественную, брал Будапешт, Бухарест, Вену, не раз его ранило и контузило. А вот Василий Лановой, в отличие от Юматова, не воевал (в 1941 году Василию Семеновичу было 7 лет).
История возникновения культового советского фильма «Офицеры» со временем обрастает массой конспирологических версий. Говорят, что ключевая фраза картины «Есть такая профессия — Родину защищать» принадлежала маршалу Минобороны СССР Андрею Гречко. Борис Васильев о прошлом главных героев «Офицеров» говорил, что они оба непременно должны были пройти через ГУЛАГ — иначе теряется идея осмысленности сюжета встречи генералов после долгих лет разлуки.
Лановой себя в Варавве не видел
По воспоминаниям режиссера фильма В. Рогового, поначалу он не планировал снимать Василия Ланового, а потом и сам артист воспротивился, не видя себя в этой роли. До «Офицеров» у Василия Семеновича была более чем впечатляющая фильмография — « Павел Корчагин», «Алые паруса», «Анна Каренина», «Солярис»… Это только ключевые роли из 19 киноработ, сделанных Лановым с 1954 по 1970 год, особо памятные советскому зрителю. Роговой говорил, что артисты-главные герои фильма срабатывались трудно, Лановой и Юматов нередко конфликтовали. Как известно, у Георгия Александровича был сложный, взрывной, характер.
Как считают отечественные кинокритики, во многом успех «Офицеров» обусловлен «прототипным» военным прошлым его создателей — сценаристы Васильев и Рапопорт служили в танковых войсках, режиссер Роговой воевал в пехоте, а Юматов — в морфлоте.
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