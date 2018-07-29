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Брэд Питт получил за съемки в «Дэдпуле 2» чашку кофе в качестве гонорара
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Брэд Питт получил за съемки в «Дэдпуле 2» чашку кофе в качестве гонорара 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Об этом исполнитель главной роли Райан Рейнольдс заявил в интервью Entertainment Tonight.
Рейнольдс назвал поступок Питта «самым хорошим, который только можно было совершить». Он также отметил, что не сразу поверил в то, что Питт согласен сниматься бесплатно.
"Мне сказали, что он хочет только кофе, и я спросил: «В смысле сеть кофеен или одну чашку кофе?». И мне сказали, что одну чашку кофе", — рассказал Рейнольдс.
По мнению актера, эпизодическая роль Питта в «Дэдпуле 2» — это вызов, поскольку «что может быть более безответственным, чем дать одной из главных кинозвезд мира роль без слов и экранного времени».
Ранее стало известно, кто стал самым прибыльным актером 2018 года.
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