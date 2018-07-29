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Брэд Питт ошарашил режиссера «Дэдпула-2», когда назвал подходящий ему гонорар
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Брэд Питт ошарашил режиссера «Дэдпула-2», когда назвал подходящий ему гонорар 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Легендарный голливудский актер Брэд Питт получил чашку кофе за съемки в фильме «Дэдпул-2». Он исполняет в блокбастере эпизодическую роль без слов и экранного времени. Об этом пишет Entertainment Tonight.
— Когда мне сказали, что Питт хочет только чашку кофе, я не поверил и подумал о сети кофеен, — рассказал изданию его коллега по картине Райан Рейнольдс.
По мнению Рейнольдса, режиссер Дэвид Литч совершил «хулиганский» поступок, предложив Питту роль без слов.
— Что может быть более безответственным, чем дать такую роль одной из главных кинозвезд?, — считает актер.
Вторая часть комедийного фантастического боевика вышла на экраны в мае этого года. Во втором фильме бывший солдат спецназа Уэйд Уилсон, обладающий суперспособностями, собирает команду для противостояния киборгу Кейблу.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Брэд Питт постоянно пытается вывести свою бывшую супругу Анджелину Джоли на «чистую воду». По его словам, Джоли занимается благотворительностью только ради пиара, и, кроме этого, не может справиться с психологическими заболеваниями.
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