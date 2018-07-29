Брэд Питт ошарашил режиссера «Дэдпула-2», когда назвал подходящий ему гонорар

Легендарный голливудский актер Брэд Питт получил чашку кофе за съемки в фильме «Дэдпул-2». Он исполняет в блокбастере эпизодическую роль без слов и экранного времени. Об этом пишет Entertainment Tonight.

— Когда мне сказали, что Питт хочет только чашку кофе, я не поверил и подумал о сети кофеен, — рассказал изданию его коллега по картине Райан Рейнольдс

По мнению Рейнольдса, режиссер Дэвид Литч совершил «хулиганский» поступок, предложив Питту роль без слов.

— Что может быть более безответственным, чем дать такую роль одной из главных кинозвезд?, — считает актер.

Вторая часть комедийного фантастического боевика вышла на экраны в мае этого года. Во втором фильме бывший солдат спецназа Уэйд Уилсон, обладающий суперспособностями, собирает команду для противостояния киборгу Кейблу.