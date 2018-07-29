Брэд Питт попросил чашку кофе в качестве гонорара

Американский актер Брэд Питт попросил за съемки в фильме «Дэдпул 2» только чашку кофе. Об этом рассказал исполнитель главной роли Райан Рейнольдс.

Как пишет Entertainment Tonight, Рейнольдс сам не сразу поверил в том, что Питт согласился сниматься бесплатно. Актер назвал поступок своего старшего коллеги «самым хорошим, который только можно было совершить».

«Наши ребята сказали мне, что он хочет кофе, а я такой — «В смысле сеть кофеен? Или одну чашку кофе? ». Оказалось, одну чашку кофе, и это был его способ дать нам понять, что он согласен поработать бесплатно», — рассказал исполнитель главной роли.

Рейнольдс назвал камео Питта в фильме «хулиганством», так как создатели фильма взяли кинозвезду мирового масштаба и дали ему роль без слов и экранного времени.