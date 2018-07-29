После развода Ирина Безрукова продолжает играть в театре у бывшего мужа, снимается в кино и работает на телевидении

Идут съемки исторической саги «На круге». В одной из ролей снимается Ирина Безрукова . О своей работе в этом и других новых проектах актриса рассказала «Вечерке».

Для Ирины настало жаркое лето: съемки проходят в ее родном Ростове-на-Дону. Картина рассказывает о жизни трех поколений казачьей семьи с донского хутора.

— Ирина, кого вы играете в фильме «На круге»?

— В последние годы в российский кинематограф ворвался жанр фильм-катастрофа. Вы снялись в двух таких картинах — «Землетрясение» и «Непрощенный», который выйдет в прокат в сентябре. Как вы считаете, стоит ли бередить души зрителей, напоминая людям о трагедиях, катаклизмах, бедах?

— Эти фильмы я называю прививкой от равнодушия. Считаю, что зрителям нужно напоминать о том, что люди гибли в результате ЧП, катастроф, стихийных бедствий — это учит ценить жизнь. В этих фильмах я сыграла небольшие роли, но когда сценарий картины правдивый и глубокий, я готова сыграть даже эпизод. Продюсер фильма «Землетрясение» Рубен Дишдишян сказал мне: «Ира, в этом фильме нет для тебя женских ролей, только эпизод». И я приняла предложение, потому что была потрясена материалом. Важно было для меня принять участие в фильме «Непрощенный» о Виталии Калоеве , человеке, пережившем страшную трагедию и доведенном до отчаяния равнодушием, что повлекло новую трагедию. Оба фильма созданы чутким режиссером Сариком Андреасяном по реальным событиям. И если наше телевидение зачастую все упрощает и превращает в фарс — и от этого, простите, уже воротит, — то кинематограф поднимает острые темы и уже тем самым заслуживает уважения.

— Во-первых, худруками не рождаются, а становятся. С момента прихода Безрукова на пост худрука Губернского театра была проделана колоссальная работа, создавалась команда. Пришлось заниматься организационными вопросами, брендированием, репертуаром, труппой. Произошла смена директора театра. Сегодня в театре хороший тандем директора и худрука. Очень выросла в мастерстве труппа. Сергей Витальевич приглашал лучших педагогов для мастер-классов с актерами, занятий.

— После вашего развода с Безруковым не изменилось ли ваше положение в театре?

— Не так часто стала бывать в театре, только когда играю спектакли. Но как была приглашенной актрисой, так и осталась, мой статус не поменялся. Моей задачей не было играть в репертуарном театре каждый день, потому что хотела оставить время для авторской телевизионной программы «Разговор с Ириной Безруковой», для кино и благотворительных проектов.

— Довольны ли вы своей карьерой в кино?

— В целом — да. Правда, я снималась и под фамилией первого мужа — Ливанова, 25 картин, где я сыграла главные роли, скажем, подзабылись. А ведь одна из них — «Коля» — получила премию «Оскар». Под фамилией Безрукова карьеру начинала заново.

— Не боитесь каждый раз начинать все сначала?

— Жизнь сама разворачивала меня если не на 360 градусов, то на 180. Когда я приехала в Москву, все давалось сложно. 10 лет — в коммуналке, в которой соседом был человек с открытой формой туберкулеза.

— Научились ли вы прощать?

— Думаю, с каждым случались вещи, которые забыть трудно. Но прощать надо. Иногда человеку кажется, что он простил, но, бывает, что волной эмоций его отбрасывает обратно. Жизнь и отношения — тонкая материя. Главное — достойно выходить из любых ситуаций. Да, это непросто, но возможно.

— Многие говорят, что вы — нетипичная актриса в том смысле, что лишены эгоизма, тщеславия.

— Да, так говорят. Одно могу сказать — в жизни я никогда не играю.

ДОСЬЕ

Ирина Безрукова родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. В 1988 году окончила Ростовское училище. Снялась в 39 фильмах и сериалах. Член Общественной палаты Московской области: возглавляет Комиссию по качеству жизни граждан, здравоохранению и социальной политике.