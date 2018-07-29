Толстый, худой, тощий: как перевоплощается Кристиан Бейл

Голливудский актёр Кристиан Бейл славится своим полным погружением в роли. Ему с легкостью удаётся имитировать акценты, поэтому каждого своего персонажа он наделяет уникальным произношением. Кроме того, перед каждым фильмом талантливый актёр меняет вес. News.ru предлагает вам узнать о главных перевоплощениях знаменитости.

От мала до велика

В 2000 году Бейл четыре месяца провёл в тренажёрном зале, чтобы набрать необходимую мышечную массу в фильме «Американский психопат». Эта трансформация потребовала от него много усилий, но весьма благоприятно сказалась на внешнем облике.

Поэтому фанаты ахнули, когда в 2003 году на большие экраны вышла картина «Машинист». Ради роли героя, который не спал в течение года и почти не ел, Кристиан за те же четыре месяца похудел на 28 килограммов. «Я хотел похудеть больше, но меня вовремя остановили», — честно признался актёр.

Ради того, чтобы в короткие сроки довести себя до истощения, он ежедневно выпивал две чашки кофе без сахара, съедал 200 граммов консервированного в собственном соку тунца и одно зелёное яблоко. По словам Бейла, он довольно легко перенёс все мучения и не обращался за помощью к диетологам. А чтобы не умереть от истощения в самом расцвете сил, он принимал витамины.

На этом эксперименты Кристиана с весом не прекратились. Для фильма «Спасительный рассвет» (2006) он снова похудел до 61 кг, чтобы поправиться до 83 кг в фильме «Темный рыцарь» (2008). Для роли Бэтмена Бейл также денно и нощно трудился в тренажёрном зале.

Ещё через два года он весил 66 кг в фильме «Боец». Кристиан исполнил роль брата главного героя — перспективного боксёра, карьера которого разрушилась из-за наркотиков. За роль придурковатого тощего торчка Бейл получил заветный «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

А уже в 2012 году актёр поправился до 90 килограммов, чтобы вернуться к роли Бэтмена в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды». Правда, к подобным экспериментам с весом следует прибегать только при помощи специалистов. Но Кристиан упорно экспериментировал над собой самостоятельно.

Старость не в радость

Время шло, Бейл становился старше. Сейчас актёру 44 года. В декабре на большие экраны выйдет новый фильм с его участием — «Суфлёр». Картина расскажет о 46-м вице-президенте США Дике Чейни

Как и всегда, Бейл углублённо готовился к своей роли. Актёр изучил не только язык тела Чейни, но и его манеру говорить. Более того, ему пришлось выучить названия всех государственных программ, о которых не мог не знать Чейни, 46-й вице-президент США.

А самое главное — располнел на 20 килограммов. Если раньше он просто налегал на фастфуды и пироги, то на этот раз актёр, чувствуя, что подобные трансформации губительно сказываются на здоровье, впервые решил «сделать это по правилам».

Global Look Press/F. Sadou

Кристиан Бейл

«Раньше я и правда менял вес, не думая о последствиях. Но сейчас сказал себе: «Пожалуй, пришло время подойти к этому с умом». В прошлом, чтобы согнать вес, я просто начинал курить и пить виски, но сейчас мне уже за сорок, и я подумал, что мне стоит заниматься сменой имиджа под присмотром диетолога», — признался Кристиан в одном из интервью. А чтобы ещё больше походить на Чейни, Бейл сбрил себе волосы и обесцветил брови.

В том, что Кристиан в очередной раз блестяще справился с ролью, нет никаких сомнений. Остаётся только гадать, сколько ещё раз уже немолодой актёр отважится на серьёзную трансформацию. Возможно, он решит поберечь себя, остановится и останется таким, каким полюбили его фанаты — стройным и спортивным.