Жуткие несчастные случаи, имевшие место на съемках популярных фильмов

После просмотра фильма только ценители могут заинтересоваться историей его создания и закадровыми происшествиями. Изредка наиболее печальные события, связанные со съемкой киноленты, остаются неизвестными широким массам, поэтому мы предлагаем вспомнить наиболее известные из них.

“Три икса”

Голливудский боевик перенасыщен эффектными трюками, которые оказалось весьма опасно исполнять актерам и дублерам. Несмотря на то, что для выполнения сложных сцен наняли лучших каскадеров, без жертв обойтись не удалось. Гарри Коннор, который прыгал с парашютом вместо Вина Дизеля, неудачно приземлился на мост по вине чрезмерно значительной скорости. Мужчина от полученных травм скончался на месте. «Ворон»

Брэндон Ли ушел из жизни в самый разгар съемок ленты «Ворон», когда ему было всего 28 лет. Произошел инцидент в результате недоработки персонала. В частности, в момент перестрелки, которую снимали с участием бутафорских пуль, актера ранило настоящим патроном, по ошибке оказавшимся в обойме. Пуля угодила в живот, и скончался Ли еще до приезда медиков. «Иллюзия обмана»

Фильм может похвастаться своим спецэффектами, но вот в период съемки актеры не были полностью в безопасности. Актриса Айла Фишер очутилась в ловушке, пытаясь выполнить трюк в наполненной водой стеклянной камере. Цепи на ногах знаменитости неудачно запутались, поэтому она не могла вовремя выбраться, оставаясь под водой почти три минуты. «Полтергейст»

Странное стечение обстоятельств в ходе съемок получившей славу мистической ленты привело к кончине 12-летней Хезер О’Рурк. Начинающая актриса усердно работала, и из-за чрезмерного напряжения на съемках серьезно простудилась. В стенах больницы она оставалась несколько дней, где в итоге скончалась. «Обитель зла»

Дублершей Милы Йовович в рамках съемок этого хоррора выступала Оливия Джексон. Девушка осталась без руки в ходе работы над последней частью «Обителя зла». По вине технической неполадки потерпевшая врезалась в кран, куда крепится камера, что привело к травме головы и руки. Она оставалась в коме в течение недели, а когда пришла в сознание, медики настояли на последующей ампутации части конечности, чтобы обезопасить здоровье пациентки. «Сумеречная зона»

Наиболее страшной и масштабной трагедией в ходе съемок была названа кончина Вика Морроу и двух детей, задействованных в вышеназванной ленте. В одной из сцен, согласно сюжету, спасенные дети вместе с актером должны бежать через озеро, когда следом кружит вертолет и гремят взрывы. Пиротехники допустили ошибку, по вине чего вертолет столкнулся с повреждением хвостовой части. Судно начало падать, приземлившись прямо на бегущих людей и похоронив их под собой. «Связной»