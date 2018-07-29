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Прощание. Андрей Миронов
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Прощание. Андрей Миронов 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Дорогу из Риги в Москву перед машиной с его гробом забрасывали цветами сотни людей, которые выходили к трассе из соседних деревень и городов… Почему так рано ушел из жизни Андрей Миронов? И как выглядело прощание с любимым всей страной артистом? Смотрите программу «Прощание. Андрей Миронов» во вторник, 31 июля, в 23:05 на канале «ТВ Центр».
Рига, 14 августа 1987 года. Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» московского Театра Сатиры. Во время антракта Андрей Миронов позвонил в гостиницу своему другу Левону Оганезову и сообщил, что после представления они с Александром Ширвиндтом собрались к нему в гости. До конца спектакля оставалось всего 20 минут. Миронов как раз произносил блестящий монолог.
— И вдруг я вижу, что он открывает рот, а звука нет, — рассказывает заслуженная артистка РФ Валентина Шарыкина.
Александр Ширвиндт практически на руках вынес Миронова со сцены. Кулисы закрыли. Кто-то, подумав, что у актера инфаркт, положил ему в рот таблетку нитроглицерина, чего делать было нельзя: у актера случилось кровоизлияние в мозг из-за лопнувшей аневризмы, а в таких случаях сосудорасширяющие лекарства приближают смерть… В то лето в Риге проходил симпозиум нейрохирургов, и в больницу к Миронову приехали сразу несколько светил медицины. Врачи двое суток боролись за жизнь артиста. Но ничего не смогли сделать…
После смерти Миронова стали думать, как везти его в Москву. Правительство Латвийской ССР предлагало самолет, в который вместе с гробом могли поместиться близкие и вся труппа театра. Но главный режиссер театра Валентин Плучек гастроли отменять не стал, и большая часть труппы вынуждена была остаться в Риге. Даже на похороны режиссер отпустил всего четверых: Татьяну Егорову, Александра Ширвиндта, Михаила Державина и Веру Васильеву
Отношения Миронова с Театром Сатиры — долгая и очень странная история. После окончания училища актер мечтал о сцене Театра имени Вахтангова, но его туда не взяли. И тут подвернулся Плучек, который сделал ставку на молодого актера. В Театре Сатиры Миронов получал очень яркие роли, быстро стал звездой. И зрители ходили «на Миронова». За что же Плучек возненавидел Андрея и продолжал мстить после смерти? И почему прощальные слова Иосифа Кобзона на похоронах Миронова многих оскорбили?
Близкие актера говорят, что он не раз говорил о том, какими бы хотел видеть свои похороны. И однажды, еще при жизни, его и впрямь «похоронили». Новость о том, что актер скоропостижно скончался, распространилась летом 1986 года. Шокированные поклонники пытались выяснить, что же произошло, когда будет прощание с артистом. Вся страна понимала: со здоровьем Миронова что-то происходило. Он слишком сдал, выглядел очень плохо, несмотря на то, что молод. Но Миронов был жив, и об этом на страницах популярного журнала «Советский экран» всей стране сообщил его друг Григорий Горин.
А через год, во время тех роковых гастролей, актера и правда не стало. По странному стечению обстоятельств на последнем спектакле Миронова были почти все его родные: первая жена Екатерина Градова с дочерью Марией, вторая жена Лариса Голубкина с дочерью Машей, мама Мария Миронова, друзья и последняя любовь актера — молодая актриса Алена Яковлева… Как неверный диагноз врачей не дал актеру шанса на нормальную жизнь? Какой подвиг ради друга совершил драматург Григорий Горин? Какую роль в жизни Миронова сыграла его учительница географии и что за пророчество он высказал на ее похоронах? Почему актера похоронили на Ваганьковском кладбище, а не на Новодевичьем? Об этом и многом другом — в программе «Прощание. Андрей Миронов».
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