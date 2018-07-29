Служебный роман: сериал «Алхимик» поженил актеров

В сериале Первого канала ученые пытаются изобрести эликсир вечной жизни, а на съемках актеры Татьяна Абрамова Юрий Беляев нашли друг друга и создали семью.

«Наш сериал — первая попытка в России снять кино об алхимиках, — рассказал «Антенне» продюсер Анатолий Чижиков . — Автор сценария Алексей Тимм не просто фантазировал, все происходящее в фильме имеет научное подтверждение. Алхимия была в моде в XVI–XVII веках, и не все ее последователи были шарлатанами. Их труды до сих пор изучаются. Алхимики пытались найти средство, при помощи которого можно превращать любую материю во что хочешь, — это и называли философским камнем. И что-то им удалось. Например, открыли, что золото можно получать из свинца, и мало кто знает, что в наше время это подтвердилось. Правда, затраты на такое производство выходят выше, чем добыча золота обычным способом. В нашем сериале профессору Александру Невельскому, которого играет Владимир Коренев , удается получить эликсир Фауста, позволяющий людям бесконечно продлевать свою жизнь. За порошком начинается охота, и закручивается детективная и мелодраматичная история. Действие начинается в 1916 году, а потом переносится в начало 1980-х годов.

«В последние годы я сыграл много отрицательных персонажей, — вспомнил Виктор Раков. — И вот наконец-то мне достался положительный капитан милиции, следователь КГБ, готовый прийти на помощь каждому. Мой герой стреляет, дерется, залезает с улицы на балкон третьего этажа. В одной из драк меня били бутылкой по голове. Конечно же использовалась не стеклянная, а сахарная бутылка. Но все равно она оказалась тяжеловатой — в результате у меня произошло легкое сотрясение мозга. Зато этот дубль вошел в картину. К счастью, работа не прерывалась: травма оказалась не до такой степени серьезной. Мы сняли эпизод, и я уехал в Москву отлеживаться».

Съемки проходили в Минске. Столица Белоруссии, в отличие от Москвы, где по сюжету происходит действие сериала, мало изменилась с 80-х годов. «Дом семьи ученого Невельского снимали в Минске в Лошицком парке, — поделился исполнительный продюсер Георгий Волынский. — Там находится старинная панская усадьба, в которой остался интерьер XIX века. В двухэтажном флигеле по сохранившимся еще со времен Нострадамуса чертежам мы реконструировали лабораторию алхимика.

Что-то брали у антикваров в аренду, как, например, настенные часы XVIII века, в которые герои прячут чудодейственный порошок, что-то покупали, что-то пришлось изготавливать. Построили большую печь с тигелем — сосудом, в котором можно плавить и отливать металлы и сплавы. Самым сложным было показать химические опыты. У нас было много консультантов-химиков. И при опытах никто не пострадал! Один из главных героев — английский шпион. Старинную Англию мы снимали в двух красивейших замках Белоруссии — Несвижском и Мирском. Они оба XVI века и включены во Всемирное наследие ЮНЕСКО . С красивыми интерьерами сложностей не было, зато неожиданно возникли проблемы с погодой. Когда надо было снимать снежную зиму начала XIX века, в январе в Минске совсем не было снега. Пришлось самосвалами свозить снег с профессиональных хоккейных площадок. Там лед постоянно очищают. И добавлять искусственный лед, изготовленный пиротехниками.

»Очень красивые съемки получились на дебаркадере — судне, стационарно стоящем на реке, — продолжил рассказывать продюсер Анатолий Чижиков. — По сюжету там живет герой Артема Ткаченко — Марк Терентьев, сын английского разведчика. Все трюки снимали вживую с мостков. Вообще, в сериале очень мало компьютерной графики и много драк, погонь. Артем Ткаченко — очень ответственный актер, если берется за роль, то полностью вживается в нее и старается все делать сам. Он и в жизни любит экстрим, гонять на мотоцикле или водном скутере. Еще специально для сериала Артем научился играть на скрипке и все мелодии в сериале исполняет сам.

Наша съемочная группа очень подружилась. У нас появился любимый ресторанчик в центре Минска, где при входе гостям сразу же подают самогон с салом. А между актерами Татьяной Абрамовой и Юрием Беляевым возникла химия. Совместных сцен у них нет, Юрий играет одного из злодеев, а Татьяна — даму, которая влюблена в героя Артема Ткаченко. Но они стали общаться после съемок, сблизились и уже после завершения сериала поженились. Они скромные и немножко суеверные люди, поэтому позвали на свадьбу только самых близких людей. Насколько я знаю, они счастливы в браке. Так что считаю, что наш сериал приносит удачу».

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