Союз кинематографистов России поддерживает молодежь из регионов

В воскресенье, 29 июля, в рамках кинофестиваля короткометражного кино в Архангельске «КеноVision» исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин проведет питчинг* для молодых кинематографистов из регионов.

Самые талантливые из них после рассмотрения их сценариев и фильмов продюсерами и режиссерами получат финансовую и организационную поддержку.

Встреча состоится в рамках государственного проекта «Всероссийский питчинг дебютантов», который реализует Молодежный центр Союза кинематографистов России.

Фестиваль проходит в Кенозерском национальном парке — одном из самых красивых мест мира. Участники — 87 молодых режиссеров из разных уголков нашей страны — в течение недели будут бесплатно, за счет организаторов фестиваля питаться и проживать в комфортных домиках, посещать мастер-классы и экскурсии.

Молодые режиссеры из Архангельска общаются со своими коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга, студентами и выпускниками лучших кинематографических вузов страны, включая ВГИК, обмениваются опытом. Фестиваль позволяет сравнить уровень мастерства режиссеров двух столиц и регионов, в атмосфере первозданной природы Русского Севера найти темы для новых фильмов. Ведь даже у мэтра Андрея Кончаловского , снявшего в Архангельской области фильм «Белые ночи почтальона Тряпицина», открылось «второе дыхание».

К сожалению, сегодня развивается и другая тенденция, когда кинофестивали, используя статус и финансовую поддержку Министерства культуры России , делают бизнес на молодых режиссерах и студентах. Так, молодежь не может отправить заявку на участие в фестивале в Санкт-Петербурге «Послание к человеку», не заплатив взнос, а это немалые деньги. Казалось бы, президент фестиваля Алексей Учитель — художественный руководитель мастерской «Режиссура игрового кино» во ВГИКе — должен понимать, что у молодых кинематографистов нет возможности платить только за то, чтобы их фильм посмотрел программный директор фестиваля. Но, увы.

Это при том, что «Послание к человеку», согласно официальным документам, проводится Некоммерческим партнерством содействия развитию кино и театра «Послание к человеку» и Министерством культуры России, то есть при государственном финансировании. В чем тогда заключается содействие развитию кино, если начинающий режиссер не может бесплатно представить свой фильм, как это происходит практически на всех ведущих фестивалях в России?

Проект «Всероссийский питчинг дебютантов», реализуемый в рамках Стратегии государственной культурной политики России, — реальная возможность получить финансирование для молодых кинематографистов на безвозмездной основе. Разумеется, с отчетностью о потраченных средствах.

* Питчинг — презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект.