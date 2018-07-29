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Появилось первое фото со съемок новых «Людей в черном» без Уилла Смита
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Появилось первое фото со съемок новых «Людей в черном» без Уилла Смита 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Первая фотография со съемок безымянного продолжения фантастической серии «Люди в черном» появилась в сети. Ее опубликовал в Twitter новостной редактор сайта Geeks WorldWide, специализирующегося на комиксах, играх и фильмах. На снимке запечатлены мониторы, а на них актеры, исполняющие главные роли, — Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.
«Агент H и Em в «Людях в черном»», — уточнил журналист Кристофер Марк.
Съемками занимается студия Sony. Исполнительным продюсером выступает Стивен Спилберг. Фильм называют перезагрузкой оригинальной серии, но подробностей пока нет. По данным инсайдеров, картина может стать спин-оффом первых «Людей в черном».
Известно, что кроме Хемсворта и Томпсон, в ленте снимутся Лиам Нисон, Рэйф Сполл и Эмма Томпсон, которая сыграла агента O в третьем фильме.
Первые «Люди в черном» с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом вышли в 1997 году и обрели большую популярность по всему миру. Картина получила рейтинг 92 процента на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Затем актеры сыграли в двух продолжениях, вышедших в 2002 и 2012 годах. Эти ленты получили худшие оценки критиков, но по кассовым сбором не уступили первой части.
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